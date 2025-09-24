El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular
Peinado también sentará en el banquillo a la asistente de la mujer de Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid por el supuesto uso de la funcionaria de Moncloa para la cátedra
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:02
El juez manda a juicio a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. Peinado también sentará en el banquillo a la asistente de la ... mujer de Sánchez y al delegado del Gobierno en Madrid por el supuesto uso de la funcionaria de Moncloa para la cátedra.
