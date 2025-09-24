Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación

Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación

El instructor del caso Begoña Gómez exige a ambos que rectifiquen antes de emprender acciones por injurias y calumnias

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:53

Juan Carlos Peinado pasa al ataque. El instructor de la causa contra Begoña Gómez ha demandado a los titulares de Interior y Transportes, Fernando Grande- ... Marlaska y Óscar Puente, por sus acusaciones contra el juez rayanas con la prevaricación. Peinado, que ha presentado demandas de conciliación, previas a acciones por injurias y calumnias, exige a ambos ministros que retracten de sus manifestaciones públicas, la misma reclamación que hace a otras dos personas que, según su criterio, supuestamente le imputaron delitos: el exconcejal del PSOE en la localidad alcarreña de Pastrana Fernando Jabonero, que presentó una querella contra el juez que fue archivada, y el periodista Antón Losada.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  4. 4 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  5. 5 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  8. 8 Pedro Vega: «No tuve confianza en la UD; daba mi 300% y no iba ni convocado»
  9. 9 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  10. 10 Muere Claudia Cardinale a los 87 años, mito indomable del cine europeo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación

Peinado demanda a los ministros Puente y Marlaska por sus acusaciones rayanas con la prevaricación