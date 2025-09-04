Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa, en el Congreso. EFE

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

Critica que Peinado «ignore» a sus superiores y alega que «es disparatado pensar» que por tres correos enviados en siete años esté siendo investigada

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 4 de septiembre 2025, 16:40

Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en Moncloa y citada a declarar como investigada por el juez Juan Carlos Peinado el próximo 10 de septiembre, ... ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid su imputación por un delito de malversación de caudales públicos. La defensa solicita «dejar sin efecto» su acusación por haber enviado varios correos como asesora de Gómez a los patrocinadores del máster que ésta dirigió en la Universidad Complutense de Madrid, entre 2020 y 2024.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón
  6. 6 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  7. 7 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  8. 8 15.000 vacas para transportar droga en su paso por Canarias
  9. 9 Denunciada por no tener licencia la discoteca de Playa del Inglés donde hallaron menores
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 4 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación

La asesora de Begoña Gómez recurre su imputación porque el Supremo no vio malversación en su contratación