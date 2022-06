Yolanda Díaz lanzará su proyecto 'Sumar' el 8 de julio en Madrid

El proyecto político de Yolanda Díaz ya tiene fecha de nacimiento. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo lanzará finalmente su proyecto de escucha llamado 'Sumar el próximo 8 de julio en Madrid, tal y como ha confirmado en LaSexta. A partir de esa fecha, va a recorrer «toda España» y ya ha informado a los partidos del espacio confederal el arranque de este proceso de escucha, que durará aproximadamente seis meses, y que estará centrado en el «protagonismo ciudadano». «En mi vida no he hecho otra cosa más que sumar. Quiero sumar con todo el mundo, no quiero excluir a nadie».

Yolanda Díaz se ha mostrado «muy contenta» de iniciar ese proceso en plena semana de celebración del Orgullo, que visualiza la «diversidad» y «alegría» del país «moderno, ecológico, inclusivo y feminista» que quiere consolidar. Y al ser preguntada sobre quién le gustaría que formara parte de su nuevo proyecto, Yolanda Díaz ha sido clara: «Me gustaría que esté la militancia de Izquierda Unida, de Podemos... son militancias de oro».

Pero Yolanda Díaz no quiere cerrar puertas a nadie en su nuevo proyecto político porque «lo relevante ahora es hablar de ideas, de los proyectos que necesita la sociedad española del siglo XXI. Un proyecto para la próxima década y para ello necesitamos escuchar mucho y yo voy a hablar muy poco. Quiero escuchar a los especialistas en sanidad, en fiscalidad y en energía», ha subrayado.

Este proceso podría terminar con Yolanda Díaz como candidata a las próximas elecciones generales, auqnue todavía no tiene tomada la decisión final: «En cuanto acabe este proceso de escucha en diciembre voy a tomar una decisión». «La gente no quiere que pensemos igual, quieren que sumemos y que vayamos juntas», ha señalado antes de insistir en que «la izquierda necesita un impulso y necesita esperanza».

Defensa del Gobierno y críticas a Feijóo

Además, Díaz ha querido salir en defensa del trabajo que está realizando el Gobierno de colación y ha mandado un mensaje claro al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quién según la ministra de Trabajo «debería dar la enhorabuena a este Gobierno por lo conseguido en Europa». «Eso es ser demócrata», ha recalcado.

Sobre si finalmente estará en la cumbre de la OTAN, Díaz ha echado balones fuera al asegurar que «creo que no me van a invitar porque a estas cumbres nunca van las ministras de Trabajo».