Casado pide a Ayuso que aclare la comisión que recibió su hermano

«Estoy muy sorprendido y decepcionado pero con la conciencia muy tranquila». El líder del PP, Pablo Casado, ha roto este viernes su silencio para pedir a Isabel Díaz Ayuso que aclare qué comisión recibió su hermano de un contrato irregular de la compra de mascarillas durante la primera ola de la pandemia. También para aplacar los ánimos y asegurar que la crisis se puede solucionar «hoy mismo» si la presidenta de la Comunidad de Madrid aporta los datos aclara todo lo referente a las mordidas. «Todo esto tiene que acabar», ha aseverado en una entrevista en la Cope.

Casado ha explicado que al final del verano le llegó una información con datos bancarios y fiscales, relacionados con una supuesta comisión recibida por el hermano de Díaz Ayuso en un contrato adjudicado por el Gobierno regional y la llamó a su despacho para preguntarle directamente. No ha desvelado qué fuente aportó dichas informaciones, si bien ha negado que procedan de la Moncloa o de personas de su entorno. «No viene de una persona determinada. Llegan por personas de la propia administración involucrada y por eso debemos recabar las informaciones», ha asegurado.

Quería que la presidenta madrileña explicara el contrato y aclarara todas las dudas, pero no ofreció ningún tipo de aclaración ni información. Para nuestra sorpresa«, ha asegurado Casado, »la única respuesta« de Díaz Ayuso no fueron »datos«, sino que »pedir adelantar el congreso de Madrid«. »Mi obligación«, ha asegurado, era no abrir »un proceso orgánico« como ése cuando había este problema sobre la mesa.

El líder de los populares ha negado tajantemente que la formación se pusiera en contacto con una agencia de detectives o con terceras personas para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno familiar porque «jamás» permitiría que se realizara algo así en el PP. «Si alguien lo hubiera hecho aunque fuera a título particular sería cesado», ha agregado Casado, que ha dicho que lo único que se ha oído es una grabación de un gerente de la EMVS que «no es una prueba».

El presidente del PP se ha mostrado sorprendido, y dolido, también en el plano personal, por la reacción de Díaz Ayuso, que considera que no se merece, y ha lamentado «el daño que se está provocando a la imagen del partido». «Me comprometo a solucionar» esta crisis, ha dicho. Y si se conocen los datos y él no estaba en lo cierto, «que se presente cualquiera» al congreso nacional del PP, en referencia a que Díaz Ayuso puede dar el paso y disputarle el liderazgo en julio. «Pero mi obligación e incluso mis principios para mirar a la cara a mis hijos -ha dicho- es que ningún ayuntamiento ni ninguna comunidad gobernada por el PP ha cometido ninguna práctica irregular o ilegal».

Casado ha descartado además que el expediente abierto a Díaz Ayuso pueda culminar en una expulsión. «Lo que se ha hecho es un expediente informativo para culminar esta información que tenemos, para dilucidar que es lo que ha sucedido y en base a los estatutos lo que se dice es que no se puede difamar o calumniar a un compañero de partido como se hizo ayer», ha zanjado.