Aragonès urge a Sánchez a verse este viernes en Barcelona La Generalitat anuncia que se presentará como acusación particular en las querellas por el caso Pegasus y no descarta hacerlo en la causa de la Audiencia Nacional impulsada por el Gobierno

El presidente de la Generalitat supedita la salida de la crisis en las relaciones con la Moncloa a una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cita podría celebrarse el próximo viernes en Barcelona, coincidiendo la presencia del mandatario socialista en la capital catalana con motivo de la clausura de las jornadas anuales del Círculo de Economía, a las que acudirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Layen. El Govern ha confirmado la asistencia también de Aragonès, junto a Sánchez y Von der Layen, y ha señalado que el presidente de la Generalitat aprovechará que con toda seguridad saludará a Sánchez para pedirle una «reunión de urgencia» para abordar el caso del espionaje, que afecta a una sesentena de dirigentes independentistas, pero también al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa.

Que se vean el viernes y salgan juntos en la foto será «anecdótico», según el Govern, que exige un encuentro privado donde poder hablar «con calma y tiempo» sobre el caso Pegasus y las relaciones entre los dos gobiernos, que siguen bajo «mínimos», según la parte catalana. «¿Cuándo va a dar explicaciones el presidente del Gobierno?», ha preguntado la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja. «¿Vendrá a Cataluña y se irá sin dar explicaciones?», ha presionado. El Govern advierte a la Moncloa de que no va a poder evitar que esta reunión se celebre. A día de hoy, la Generalitat supedita su relación con el Gobierno a esta reunión. Lo urgente y como exigencia es que los dos presidentes puedan abordar la cuestión de manera privada. «La relación de confianza entre las dos administraciones ha pasado a otro estadio», ha advertido la portavoz.

Esquerra ha advertido de que el hecho de que el PSOE haya tumbado la comisión de investigación en el Congreso puede cargarse la legislatura. La Generalitat no ha ido tan lejos, pro también ha cargado contra los socialistas. «¿Quién tiene miedo a que se investigue?», ha preguntado. Argonès situó como requisito imprescindible para reconducir la crisis la creación de una comisión de investigación. Ahora, esas exigencias son los ceses, sin poner nombres y apellidos, cuando hasta ayer mismos ponía el foco en la ministra de Defensa, y que Sánchez dé explicaciones en persona a Aragonès.

Mientras, el Govern ha comunicado que se personará como acusación particular en todas las causas judiciales que impulsen los afectados por el espionaje, si bien, de momento no lo hará en la demanda que han anunciado el expresidente de la Generalitat, Quim Torra, y el exvipresidente del Parlament, Josep Costa, contra el presidente del Gobierno en el Tribunal Supremo y en el Tribunal de Estrasburgo como máximo responsable del CNI y también contra el propio Ejecutivo español. La Generalitat, además, no descarta personarse como acusación particular en la denuncia presentada por Pedro Sánchez en la Audiencia Nacional tras hacer público que había sido espiado. El Govern «no pone en duda» que el presidente del Gobierno haya sido espiado. Lo que critica el Ejecutivo catalán es por qué la Moncloa no hace nada para aclarar el caso.