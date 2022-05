ERC insiste en que la legislatura peligra si no hay comisión de investigación Rufián acusa al Gobierno de no estar siendo capaz de evaluar la «magnitud» del problema que debe afrontar por los supuestos espionajes con Pegasus

La revelación, por parte del Gobierno, de que también los teléfonos móviles del jefe del Ejecutivo y la ministra de Defensa fueron infectados con el malware de fabricación israelí Pegasus en mayo y junio de 2021 no ha apaciguado los ánimos del independentismo, que lleva dos semanas exigiendo responsabilidades por el supuesto espionaje a más de 60 personas de su ámbito, entre dirigentes políticos, activistas o incluso abogados. El portavoz de ERC ha insistido hoy en que el Congreso debe abrir una comisión de investigación, algo que el PSOE rechaza, y ha apuntado al cese de la directora del CNI, Paz Esteban.

«Hace 24 horas el gobierno reconoció que el móvil más sensible, más supuestamente protegido de este país que es el del presidente fue espiado de forma ilegal. Como demócrata a mí me escandaliza -ha argumentado Gabriel Rufián antes de entrar en la reunión de la Junta de Portavoces en la que se votará sobre la constitución de la citada comisión- Me escandaliza que los servicios de inteligencia de este país no hayan sido capaces de evitarlo y que lo digan o se enteren, supuestamente, un año después».

Aunque desde hace días, desde su propio partido, desde la Generalitat e incluso desde Unidas Podemos, socio minoritario de la coalición de gobierno, se venía exigiendo la dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, Rufián ha evitado en esta ocasión señalar tan alto. En cambio, se ha mostrado contundente sobre el papel de Esteban. «Si a la máxima responsable de los servicios de inteligencia se le pasa que se espía de forma ilegal el teléfono del presidente del Gobierno y seguramente de gran parte del Consejo de Ministros, en cualquier democracia plena, en cualquier democracia que se precie, su posición sería -ha vuelto a hacer hincapié- insostenible».

Comisión de secretos

El dirigente de ERC ha censurado a los socialistas que, en estas circunstancias, se nieguen a crear un grupo de trabajo que desde el Parlamento pueda indagar sobre el asunto. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha alegado esta misma mañana en la SER que no tendría sentido porque aquellas personas que «saben» y manejan información no podrían desvelarla en ese ámbito y ha vuelto a remitir a la comparecencia, esta semana, de la responsable del CNI en la comisión de secretos oficiales, constituida la semana pasada tras un cambio exprés en el mecanismo de elección de sus componentes para sortear el veto del PP, Vox y Cs a Bildu y Esquerra.

«Creo que no son conscientes de las consecuencias de ese voto -ha advertido Rufián en alusión a la postura del PSOE-. Quien crea que eso se va a tapar que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura, no está evaluando la magnitud de lo que tenemos enfrente». El portavoz republicano ha argumentado que lo que ya ha quedado probado es que la democracia española tiene un problema y que eso no es una «manía de independentistas». «Esto es un escandalazo a nivel internacional que está llegando ya a las mesas de los ministerios, a las mesas de los diputados y en definitiva -ha dicho sobre el supuesto espionaje- a las instituciones de este país».