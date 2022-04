Aragonès exige a Sánchez la cabeza de la ministra Robles El presidente de la Generalitat avisa al Gobierno que el independentismo no será el responsable si no sale adelante el decreto anticrisis

El presidente del Govern, Pere Aragonès, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. El jefe del Ejecutivo catalán la ha situado como responsable por acción u omisión del espionaje masivo a una sesentena de dirigentes nacionalistas, un caso que ha abierto, según Aragonès, una «crisis grave» entre el Gobierno y la Generalitat. Si Cataluña fuera un país independiente, esta crisis sería de «dimensiones internacionales», ha afirmado el presidente de la Generalitat en la sesión de control al Govern en el Parlamento catalán. El caso del espionaje ha marcado el debate.

Aragonès mantiene el pulso con el Gobierno, al que critica que hasta la fecha haya dado unas explicaciones sobre el caso «insuficientes» e incluso «insultantes» como cree Aragonès que han sido las argumentaciones que ha ofrecido esta mañana la ministra de Defensa. «Esta incapacitada para seguir en el cargo», ha asegurado el dirigente republicano. «Debería dimitir», tanto si no sabía que el CNI había espiado a los nacionalistas, en este caso por «incompetente», como si lo sabía. Y si no asume responsabilidades, quien la ha nombrado ministra la ha de «hacer dimitir», ha exigido Aragonès. El independentismo llevaba días apuntando sobre Robles, pero no había pedido su dimisión de manera explícita. El Govern y ERC reclamaban dimisiones, pero sin concretar. Aragonès ha subido este miércoles un grado la presión sobre Sánchez, que por primera vez se ha referido al caso en el Congreso.

Las declaraciones de Robles de esta mañana han acabado de encender los ánimos del presidente del Govern. La ministra ha preguntado a los nacionalistas qué debe hacer un Gobierno cuando se vulnera la Constitución, se declara ilegalmente la independencia o cuando tiene «relaciones» con dirigentes de un país que está invadiendo Ucrania. Son declaraciones «extremadamente graves», ha tachado el jefe del Ejecutivo catalán. A su juicio, «bombardean» la posibilidad de que haya un mínimo entendimiento entre el Gobierno y el Govern. El Govern ha congelado las relaciones con la Moncloa al «mínimo» y ha aparcado la mesa de diálogo. Junts y la CUP presionan al presidente del Govern para que rompa por completo con el Gobierno. Aragonès ha advertido además a Sánchez de que no se sentirá «responsable» si el Congreso no aprueba mañana el decreto de medidas para mitigar los efectos de la crisis. El PSC le ha pedido se le piense antes de que ERC tumbe el decreto y la respuesta del president ha sido: «¿Somos buenos para votar el decreto y malos para ser espiados?».

Mientras, el pleno del Parlament ha aprobado presentar una denuncia judicial «en nombre» de la Cámara catalana por el presunto espionaje. La iniciativa ha salido adelante con los votos de ERC, Junts, PSC, En Comú Podem y la CUP. Vox, Ciudadanos y el PP han votado en contra.

La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs, ha leído la declaración, que entre otras cuestiones, remarca que «este caso de espionaje político supone una flagrante vulneración de los derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos». Asimismo, el Parlamento manifiesta en el texto «el apoyo y toda la solidaridad con las al menos sesenta y cinco personas que hasta el día de hoy se sabe que han sufrido este espionaje político en el marco del 'Catalangate'», y «exige al Gobierno del Estado que investigue con la máxima celeridad y transparencia a los órganos implicados» y que tome «medidas para erradicar el espionaje político antidemocrático».

Tras la lectura de la declaración, el portavoz del grupo de Cs, Ignacio Martín Blanco, ha pedido la palabra para manifestar su disconformidad con el texto. La presidenta, después de llamar tres veces al orden al diputado del mismo grupo Matías Alonso, que seguía manifestando su desacuerdo, le ha acabado expulsando del hemiciclo.