Encarecimiento de la gasolina y la luz si decae el plan anticrisis

El Consejo de Ministros aprobó hace un mes el real decreto-ley de medidas para paliar los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania, con subvenciones a los carburantes o la prórroga a la rebaja del IVA de la factura de la luz. Nada hacía presagiar entonces que ese decreto estaría pendiente de un hilo en el momento de su validación en el Congreso después de que algunos socios de Gobierno hayan puesto sus votos en cuarentena a la espera de más explicaciones por el 'caso Pegasus' de espionaje.

Las consecuencias del rechazo parlamentario al plan anticrisis serán directas en el ciudadano: este mismo viernes dejaría de aplicarse la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante en las gasolineras, se recompondrían los recargos de la factura eléctrica para elevarlos como estaban antes del 31 de marzo y los propietarios de viviendas podrán subir el IPC a sus inquilinos sin el tope del 2% incluido en el plan, entre otras medidas.

Fuentes gubernamentales explican que esto no implicará que haya que devolver el dinero bonificado desde el 1 de abril, pero sí que dejarían de aplicarse este mismo viernes toda esta batería de medidas de ayuda que entraron en vigor hace casi un mes. Es decir, que ni los ciudadanos ni las gasolineras -en el caso de la bonificación a los carburantes- tendrían que hacer frente a ningún pago por haber recibido estas ayudas durante el mes de abril, pero dejarían de inyectar la subvención de inmediato. Además, confirman que el único plan que maneja el Gobierno es que salga adelante el real decreto y que por ello no están trabajando en ningún plan de urgencia para solventarlo. El Ejecutivo no se plantea ningún otro escenario, reconocen desde el Ministerio de Hacienda.

Para sacar el plan anticrisis adelante el Gobierno necesita 172 apoyos, pero por el momento solo cuenta con 166: PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), PDeCAT (4), Más País (2) y Compromís (1). Según sus cálculos, llegarán a los 172 sumando a formaciones como el BNG, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe, así como la no adscrita Meri Pita, con un diputado cada uno. Y como basta con mayoría simple, podrían sacar adelante el decreto si soberanistas y el PP se abstienen en lugar de votar en contra. Pero en estos momentos todo sigue en el aire y las cuentas están muy ajustadas.

Y aunque el alza del precio de las gasolinas y de la factura de la luz son posiblemente las consecuencias que más notarían los españoles en un primer momento, son muchas otras las medidas que decaerán este viernes si no sale adelante el decreto. Es el caso del tope del 2% a los alquileres que les toca revisión con el IPC hasta el 30 de junio, la subida del 15% en la cuantía del ingreso mínimo vital, la ampliación del bono social eléctrico a 600.000 familias más, los 362 millones destinados al sector agrícola o los 68 millones para el pesquero.