Sánchez pide el apoyo del PP al decreto anticrisis ante la presión de sus socios

«Le quedan 24 horas». La cuenta atrás que Cuca Gamarra se ha encargado de activar este miércoles promete ser agónica. A un solo día de la votación, el Gobierno aún no cuenta con los apoyos necesarios para convalidar el real decreto ley de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. ERC y EH Bildu, socios habituales, mantienen su máxima presión por la trama de espionaje a dirigentes independentistas y amenazan con tumbar la iniciativa. Así que los votos del PP cotizan al alza porque su mera abstención salvaría el trámite. Consciente del endiablado escenario, el presidente del Gobierno reclama ya abiertamente el apoyo de los populares.

A estas alturas, el decreto que permitió rebajar el precio del combustible y contener la subida de los alquileres frente a la galopante inflación, entre otras medidas, pende de un hilo. El calado social del plan anticrisis atraía a priori al bloque de la investidura, pero las informaciones sobre el espionaje a más de 60 dirigentes independentistas catalanes y vascos han cambiado el tablero. Las formaciones soberanistas de izquierdas reclaman unas explicaciones oficiales que, al igual que en días anteriores, tampoco han llegado en la sesión de control. Sánchez ha insistido en recordar las investigaciones del CNI y del Defensor del Pueblo, pero no ha aportado nuevos datos.

El principal cara a cara lo ha tenido con Gabriel Rufián, que ha enfatizado la gravedad del asunto. «Si lo sabían, es terriblemente grave; y si no, es aún más terrible porque significa que no han limpiado las cloacas. Cuando no se limpian, se llenan de ratas que se lo comen todo», ha lanzado el portavoz republicano. El jefe del Ejecutivo ha esquivado las preguntas de su principal sustento parlamentario a lo largo de la legislatura. Si bien ha reconocido que el tema es «serio», no ha pasado de la simple «voluntad de esclarecer los hechos» y de la defensa de la legalidad de las actuaciones. También ha llamado a «reconstruir la confianza» para proseguir el diálogo con la Generalitat después de que ésta restringiera sus contactos con Moncloa por el 'caso Pegasus'.

Las explicaciones no han servido al portavoz de ERC, quien ha vuelto a dejar abierta la puerta a un 'no' de sus 13 diputados al real decreto que se someterá a convalidación el jueves. Un escenario que pondría en apuros al Gobierno y que le abocarían a buscar nuevas vías para salvar su iniciativa. «No pasa nada, tienen una alternativa: el PP, que es de centro, de centro penitenciario. Feijóo tiene la alternativa», ha expuesto. Incluso se ha permitido aconsejar a Sánchez que pida el número de teléfono de Alberto Casero, el diputado conservador que con su error al votar telemáticamente permitió la aprobación de la reforma laboral hace casi tres meses.

«Hoy se lo pido»

El Ejecutivo asume que convencer a las formaciones independentistas en las próximas 24 horas va a resultar muy complicado. Por tanto, sondea ya el 'plan B' de recurrir a los votos del PP, aunque sea con su abstención, para no firmar un importante fracaso. Si el martes en el Senado Sánchez se resistía a reclamar de forma expresa sus votos, este miércoles sí que lo ha hecho. «Ayer les escuchaba decir o quejarse de que no he pedido su apoyo. Hoy se lo pido y también al conjunto de la Cámara», ha expresado en su turno de réplica a Gamarra. Eso sí, tampoco ha ahorrado en críticas a la formación conservadora por proponer una cosa en la oposición y hacer «la contraria» cuando gobierna.

La mera petición, en cualquier caso, no ha movido por el momento al PP, que aguarda a que Moncloa revise y responda al plan que Alberto Núñez Feijóo le remitió la pasada semana con medidas como una bajada «selectiva» de impuestos. En la sesión de control, Gamarra le ha insistido en que su propuesta se financiaría con la recaudación extra obtenida por la inflación –más de 7.500 millones de euros entre enero y febrero– y que «no haría falta ningún tipo de recorte» en el Estado del bienestar. «Le quedan 24 horas. Está aún a tiempo para elegir entre quienes quieren debilitar el Estado y los que queremos fortalecerlo», le ha apremiado.