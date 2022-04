El PNV redobla la presión contra Robles por el espionaje

Margarita Robles es uno de los principales nombres a los que los socios del Gobierno están señalando por el supuesto espionaje -publicado por la revista 'The New Yorker'- a más de 60 políticos independentistas a través del programa israelí Pegasus. Y esta mañana en el Congreso de los Diputados no ha sido distinto. El PNV, uno de los socios del Ejecutivo, ha elevado el tono contra la titular de Defensa y su portavoz, Aitor Esteban, ha llegado a hacer referencia a la juez progresista que, a su juicio, era Robles en el pasado y que ha desaparecido en la actualidad. «Aquella juez progresista estaría preocupada por lo que se ha hecho», ha afirmado.

El PNV y el resto de formaciones que han formulado preguntas a Robles -Junts, Cs y la CUP- le han pedido constituir ya mismo la comisión de secretos oficiales. Algo que, en el caso de no producirse, convertiría a los socialistas en «cómplices», según Junts. «Nos están espiando desde hace años. No quieren una comisión de investigación porque el CNI y Defensa son solo la punta del iceberg», ha afirmado su portavoz Miriam Nogueras.

Robles, por su parte, ha salido en defensa del CNI y ha reivindicado el papel de todos sus empleados. «Este gobierno actúa con arreglo a la estricta legalidad. Algo que no pueden decir muchos otros», ha insistido.

También ha cargado contra las acusaciones que han vertido los portavoces de estos grupos. «Una jueza progresista de lo que realmente se escandaliza es de que usted haga estas manifestaciones sin prueba alguna... eso también ataca un principio básico de cualquier estado de derecho», ha contestado al portavoz del PNV, que minutos antes había recriminado a la ministra haberse convertido, a su juicio, en «una mera aplaudidora de las fuerzas de seguridad».

Hace ya dos años la ministra de Defensa ya se enfrentó a las formaciones independentistas por otra comisión de investigación. En aquel caso, Robles cuestionó la oportunidad de investigar los GAL después de que el PSOE, el PP y Vox vetasen en la Mesa del Congreso la tramitación de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los GAL.

Robles ha querido dejar claro que el Ejecutivo es el primer interesado en constituir cuanto antes la comisión de secretos oficiales. «Ojalá sea pronto y puedan ver la documentación. Entonces muchos de los que ahora hablan tendrán que callarse. Solo siento no dar mas explicaciones».

Ciudadanos, por su parte, ha reprochado al Ejecutivo que vaya a constituir la comisión de secretos oficiales con el objetivo de aplacar las críticas de sus socios. «A mi no necesita convencerme de que España es una gran democracia», le ha dicho su presidenta, Inés Arrimadas, a Robles.