Junqueras da lecciones de historia

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, regresó este martes a las aulas universitarias, su hábitat natural antes de su entrada en política, en el año 2009 como europarlamentario y alcalde de Sant Vicençs del Horts (Barcelona). El dirigente republicano, que es doctor en Historia del Pensamiento Económico y que era profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, dirige un pequeño curso de tres sesiones bajo el título ‘Reflexionar sobre el pasado para entender el presente’, en el marco del centro internacional de formación continua de la Universidad de Manresa. El pasado 3 de marzo, Junqueras salió por primera vez de la cárcel, donde cumple una pena de 13 años por sedición, y se incorporó a su nuevo empleo como docente, en virtud de la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario que está permitiendo a los presos del ‘procés’ salir a diario del penal. Pero semanas después estalló el coronavirus y los presos tuvieron que confinarse en el penal.

Este martes impartió su primera clase telemática, hablando sobre el final de la Segunda Guerra Mundial. Junqueras siempre se ha considerado más académico que político, pero no dejó escapar ni una sola referencia, no solo a la situación actual de la política, sino que no mencionó la palabra Cataluña. Fue una hora donde se centró en los momentos finales de la segunda gran guerra y en concreto puso el acento en la capitulación de Japón. El dirigente republicano lanzó una pregunta en voz alta a sus alumnos: «¿Por qué no se rindió Japón inmediatamente después del lanzamiento de la primera bomba atómica por parte de EE UU?». «Cuesta entender que no lo hiciera», dijo. Alguna mente mal pensante podría especular con que estaba pensando en Carles Puigdemont, que se resiste a capitular, a diferencia de todos los demás dirigentes secesionistas, como él mismo, que asumieron que tenían que afrontar un juicio en el Supremo y sus responsabilidades en forma de años de cárcel. Pero es más que probable que por una vez evitara la pugna con el dirigente de JxCat.