Junqueras apremia a formar gobierno en Cataluña

Cuando faltan apenas tres semanas para que expire, el próximo 22 de mayo, el plazo legal para que haya una investidura a la presidencia de la Generalitat que evite la convocatoria automática de unas nuevas elecciones, hoy se ha intensificado la presión en el entorno de Puigdemont para que se active el llamado 'plan D', el de una investidura efectiva.

En una entrevista por escrito a Catalunya Ràdio, desde la cárcel de Estremera, Junqueras ha reclamado de nuevo formar ya un gobierno en Cataluña para "no desperdiciar" los resultados del 21D, y ha advertido de que con unas nuevas elecciones "arriesgamos mucho" para "volver a la misma situación en el mejor de los casos".

"Cuando has ganado un partido en unas circunstancias muy difíciles, lo importante es aprovechar el resultado (...) La cuestión es qué ganamos no haciendo gobierno. Y no ganamos nada perpetuando el 155", ha alertado el vicepresidente catalán cesado, quien ha hecho también un llamamiento a la CUP y a los comunes para sumar y ser "parte de la solución".

Pero también, desde el Gobierno, urgen a los independentistas a investir a un presidente de la Generalitat "comprometido con la legalidad".