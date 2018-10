Iglesias arenga a los suyos para apoyar al Gobierno ante el "nuevo aznarismo"

El secretario general de Podemos ha asumido también un papel mediador ante la tensa situación política en Cataluña y le ha pedido "mesura y responsabilidad" a la Generalitat , pero también ha animado al Gobierno de Pedro Sánchez a no abandonar "la senda del diálogo".

Corrupción y Monarquía

Asuntos a los que ha añadido la exigencia al Ejecutivo de dejar de "encubrir a la corrupción de la Monarquía", y una condición más en relación con la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

"Un Gobierno democrático no puede consentir que ninguna institución religiosa convierta uno de sus templos en un centro de elogio del fascismo, eso no va en la línea de lo que defiende el Papa Francisco, no se puede consentir que los restos del dictador reposen en la catedral de la Almudena", ha advertido.

Según Iglesias, España debe ser un ejemplo en la defensa de los derechos humanos, y eso implica además del "gesto" de exhumar los restos del dictador, dar señales de que esta "dispuesta a encarnar el espíritu antifascista en Europa".

Eso supone, ha dicho, "justicia fiscal, derechos humanos y un proyecto republicano de futuro", nueva alusión a la Monarquía, institución sobre la que ha pedido al Centro de Investigaciones Sociológicas que vuelva a preguntar en sus encuestas.

Iglesias transmitía su confianza en lograr un acuerdo presupuestario que transforme en realidad las esperanzas que despertó la moción de censura que echó a Mariano Rajoy de La Moncloa.