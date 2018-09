Podemos abre el curso con el regreso de Iglesias y marca condiciones al PSOE

Iglesias se ha repartido al 50% su permiso de paternidad con la portavoz del grupo en el Congreso, Irene Montero, y él ha regresado primero a la actividad política en este nuevo periodo que Podemos afronta con "cierta ilusión", según ha explicado la portavoz, Noelia Vera, en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva.

Su objetivo es recuperar en las conversaciones con el PSOE el espíritu de colaboración que facilitó el éxito de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, y creen que el Gobierno ya ha entendido que no se pueden hacer políticas progresistas con Cs y que con sólo 84 diputados necesita buscar apoyos para sacar adelante medidas sociales.

Es por ello que Podemos proclama su intención de "máxima colaboración" y se ve con fuerza para fijar condiciones para apoyar los presupuestos e incluso más, para ser el socio parlamentario del PSOE en lo que resta de legislatura.

No obstante, en Podemos no ha gustado que el Gobierno se replantee la intención de imponer un impuesto a la banca e intentará que rectifique en las próximas reuniones, pero anticipa que habrá que acabar con privilegios fiscales, y si no son los de la banca tendrán que buscar alternativas.

"Si no quieren un impuesto a la banca tendrán que explicar qué otro privilegio fiscal se puede eliminar para sufragar medidas sociales, en eso vamos a ser inflexibles, y en qué privilegios fiscales se eliminan para sufragar esas medidas vamos a ser flexibles", ha afirmado el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.