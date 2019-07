El PSOE explora el apoyo de los grupos minoritarios mientras critica a Iglesias

La Ejecutiva del partido republicano revelará su voto el viernes que viene con la intención, reiterada por Rufián, de no bloquear la investidura, lo que al menos ayer disparó la posibilidad de que la decisión fuera un "sí".

El martes, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE , Adriana Lastra, se reunió con su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, y se encontró con que la formación independentista sigue lejos del "no" a Sánchez, aunque no se sabe si eso supone estar cerca del "sí" o sencillamente una abstención.

Mirada desviada

El cisma abierto entre PSOE y Unidas Podemos ha hecho que las miradas de la dirección socialista se giren a las bancadas de los grupos minoritarios, no tanto para salvar la investidura como para aumentar el caudal de apoyo.

Ábalos, en una entrevista en Tele 5, ha dejado claro que el objetivo de estos contactos no es sacar la presidencia de Sánchez "de cualquier manera".

Con ERC bailando entre la abstención y el voto afirmativo, lo mismo que el PNV, y con Compromís aproximándose a apoyar a Sánchez, cabe preguntarse qué harán otras formaciones.

Bildu se pronunciará en la misma línea que Esquerra y parece descartado cualquier respaldo de Coalición Canaria. Los dos escaños de Navarra Suma están a la espera del desenlace de las negociaciones para la gobernabilidad de la comunidad foral.

En JxCat pugnan dos corrientes a tenor de la carta que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha publicado este miércoles en "La Vanguardia", en la que pide al presidente en funciones que aborde un referéndum en Cataluña si no quiere que el voto de los "convergentes" sea un "no".

Choca esta advertencia de Torra con el tono de una carta que hace días emitieron los diputados presos de esta formación, más partidarios de no bloquear.

El panorama para que Sánchez salga de la semana próxima como presidente no arroja demasiada luz. Baldoví ha sido muy gráfico: "Ahora mismo, si tuviera que jugarme una paella, no me la jugaba".

El parlamentario valenciano ha criticado la actitud de PSOE y de Unidas Podemos, a quienes ha emplazado a que hablen y procuren desatornillar el bloqueo actual. Algo parecido dijeron ayer martes Rufián y el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

Sin embargo, no parece que vayan a cambiar las cosas, aunque, como ha apuntado Ábalos en La Sexta, el presidente en funciones y candidato a la investidura volverá a hablar con los principales líderes antes de que acabe la semana.