El Gobierno español se desvincula del nuevo viaje de Zapatero a Caracas

Tanto fuentes del Palacio de la Moncloa como del Ministerio de Asuntos Exteriores han señalado que se trata de un viaje "de índole particular". Es más, una fuente de Moncloa ha afirmado no tener constancia de que el expresidente tuviera intención de viajar a Venezuela y ha dicho desconocer su agenda. Zapatero, ha resumido, es un ciudadano privado que tiene libertad de movimiento.

El expresidente socialista es un firme partidario del diálogo en Venezuela y, por ello, es acusado por la oposición de favorecer al régimen de Nicolás Maduro. Él, por su parte, culpa a una parte de la oposición venezolana de haber rechazado, a última hora, las condiciones que había negociado con ellos en República Dominicana para la celebración de elecciones en mayo de 2018.

Finalmente, a esas elecciones no se presentó la oposición y la UE no las reconoció como válidas. Ese es uno de los motivos por los cuales los europeos no reconocen el mandato de Nicolás Maduro desde el pasado 10 de enero y han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de convocar nuevas elecciones presidenciales libres, democráticas y supervisadas por la comunidad internacional.