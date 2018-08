Casado mantendrá su discurso sobre inmigración

El presidente del PP, Pablo Casado , ha dejado claro este jueves que aunque le «insulten» desde el PSOE o incluso desde el Gobierno por su discurso en materia migratoria no lo va a cambiar porque su actitud en esta materia no se puede equiparar con la «xenofobia» sino que responde a la «responsabilidad» con la que, a su juicio, hay que afrontar esta cuestión.

Legal y ordenada

«Eso no es xenofobia, sino responsabilidad», ha recalcado el líder del PP, para quien si sería xenófobo ver bien que haya miles de africanos extorsionados y esclavizados por las mafias antes e incluso después de llegar a Europa . En este contexto, ha insistido en que «a esa pobre gente no se le puede dejar» con los «efectos llamadas» que provocan las noticias que las mafias fotocopian y reparten en las aldeas.

Como Junker o Tajani

También ha hecho hincapié en que «España es país solidario» y ha subrayado que el «monopolio de la solidaridad no lo tiene la izquierda». En este punto, ha relatado que este mismo miércoles tuvo oportunidad de saludar en Algeciras (Cádiz) a varios migrantes que acaban de llegar a España y que «cualquiera habría hecho lo mismo».

A la política hay que llegar llorado

Convencido de que «a la política hay que llegar llorado» y de que tiene «buen encaje», ha garantizado que aunque le «insulten» no va a desviarse de su objetivo. «Soy de todo menos radical, extremista o de extrema derecha, que me llamen lo que quieran. No voy a contestarles porque tenemos que tener una buena relación institucional y voy a defender mis ideas con vehemencia y sin complejos, pero sin ofender a nadie», ha dicho.

En este contexto, ha remarcado que su discurso no tiene «nada que ver» con el de los populismos de «izquierda o derecha», sino que entronca con la mejor tradición europea.