Casado da funciones a afines a Santamaría, que sigue fuera de la Ejecutiva

Como un esfuerzo de "integración sin precedentes" ha calificado el nuevo 'número tres' del partido, Javier Maroto, la reorganización en las dos Cámaras, que incluye el rescate de dirigentes como Fernando Martínez-Maíllo o Javier Arenas.

El ex coordinador general del PP estará en la dirección del grupo del Congreso y será uno de los portavoces adjuntos, como lo será también el hasta ahora portavoz, Rafael Hernando, mientras que Arenas y el anterior portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, siguen en la dirección del grupo la Cámara Alta también como portavoces adjuntos.

Además, se propone el nombramiento de presidentes de Comisión a cuatro exministros de Mariano Rajoy: María Dolores de Cospedal para Exteriores; Rafael Catalá para Interior; Íñigo Méndez de Vigo para Educación; y Cristóbal Montoro para Economía y Empresa.

Pablo Casado ha dado a conocer todos estos cambios en la reunión con los grupos del PP de las Cortes que ha presidido esta tarde y en la que ha pedido a todos hacer una oposición "responsable y contundente".

Les ha instado además, según fuentes populares, a que no basen su discurso en el "no es no" como hacía Pedro Sánchez antes de llegar a La Moncloa, sino que expongan dicha oposición "con argumentos".