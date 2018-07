Casado se rodea de los suyos y da a los de Cospedal altas cuotas de poder

Pero aunque el número sea el mismo, no lo es la importancia orgánica. Porque Cospedal tendrá en la cúpula del partido a tres personas de su máxima confianza y Sáenz de Santamaría solo a un miembro de su candidatura.

En cualquier caso, el presidente de los 'populares' ha advertido de que no va a admitir "ni una corriente interna" y "etiquetados" en su partido. "Todos somos PP", ha sentenciado.

Así, Casado le ha dado al número dos de Cospedal en Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, el cargo que tenía Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y Local, y ha hecho portavoz del PP en el Congreso a la exministra Dolors Montserrat , que fue portavoz de la candidatura en primarias de la ex secretaria general.

Otros no quisieron incorporarse

En su primera rueda de prensa como líder del partido, Casado ha insistido en subrayar que el organigrama que ha dado es la "constatación objetiva" de la integración que había prometido, y ha dado todos los nombres de los responsables afines a Sáenz de Santamaría que ocuparán diversas responsabilidades.

Y sobre el hecho de que no haya entrado el 'núcleo duro' de Santamaría, ha insistido en que "aquí no cabía negociación, cabía integración" y lo que él buscaba era la incorporación de compañeros "válidos" que no han querido incorporarse.