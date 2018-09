Carmena invita al entorno del PSOE a su nueva plataforma política

"Aquí hay sitio para todas las personas, estén militando o tengan carné de lo que tengan, es a nivel personal", ha afirmado Carmena, que ha añadido: "Puede caber cualquiera, por qué no, claro que sí, personas vinculadas al PSOE que les apetezca estar en esta plataforma", ha asegurado.

En una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, la regidora madrileña ha asegurado que se reunió ayer con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, por "pura deferencia", porque representa a fuerzas progresistas, como también "mandó un mensaje" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre la nueva plataforma, ha asegurado que no quiere ser el "elemento predominante" sino "promotor" y ha llamado a participar a los colectivos progresistas.

"Yo no voy a hacer esa plataforma, la va a hacer Madrid, las fuerzas progresistas de Madrid", ha explicado.

La regidora no ha adelantado qué forma jurídica adoptará esta plataforma porque "quedan muchos meses" y no está "cerrado", aunque sí "está preparado para que pueda surgir algo nuevo".

"Cuando las elecciones se convoquen hablaremos de cómo se va a configurar la candidatura, pautas, programas. Cuando hagamos elecciones, ahora no hablamos de elecciones", ha defendido.

Al ser preguntada sobre por qué no ha optado por presentarse a las primarias pactadas por Podemos e Izquierda Unida y si se someterá o no a una votación, ha defendido: "Pongo encima de la mesa mi propuesta, ni he dicho que voy a hacer las listas ni he dicho que esté cuestionando otras alternativas que hayan hecho los partidos políticos".

Sobre qué nombres de su equipo de Gobierno le acompañarán en esta nueva plataforma, ha asegurado que quiere ir "con los mejores". "Pero ahí me quedo", ha añadido Carmena, que tampoco ha revelado quién será su número dos.