Aumenta la preocupación en el PP por grabaciones de Cospedal, que se defiende

Pero Cospedal quiso defenderse este viernes y ha considerado que era "su obligación" como número dos conocer todo aquello pudiera afectar a la organización política, e incluso ha considerado "impresentable" que se la cuestione por hablar hacer nueve años con una persona que ahora está en prisión.

El nuevo episodio de las conversaciones entre Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro, y Villarejo ha causado inquietud en el PP, e incluso malestar, porque como apuntan a Efe desde la dirección, "no es normal" que el esposo de la entonces secretaria general "despachara" asuntos en nombre del PP.

Aunque admiten que la situación se complica no pedirán por el momento a Cospedal que se eche a un lado. Algunas fuentes entienden, no obstante, que ella misma debería tomar esa decisión para no dañar al partido.

Moncloa.com publicó este viernes una nueva entrega de las conversaciones de Villarejo.

En este caso de trata de fragmentos de conversaciones entre el excomisario e Ignacio López del Hierro que ponen de manifiesto el interés de la ex secretaria general del PP en conocer el papel de su compañero Arenas en la Fundación de Estudios Europeos, asunto sobre el que su esposo encargó a Villarejo un "dossier pagado".