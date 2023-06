«Ami for All», un proyecto para ofrecer una solución a personas con problemas de movilidad

En el Salón comercial Autonomic de París 2023, Citroën ha presentado «Ami for All», un proyecto de Citroën Ami especialmente diseñado para ofrecer una solución a personas discapacitadas con problemas de movilidad.

El prototipo está diseñado para ser conducido por personas discapacitadas, en particular las que van en silla de ruedas. Incorpora avances técnicos como un mayor ángulo de apertura de la puerta, equipamiento para el transporte de la silla de ruedas al asiento (tabla y correas), control mecánico y manual para acelerar y frenar, un mando en el volante para facilitar la conducción y una solución inteligente para transportar la silla de ruedas dentro o fuera del habitáculo.

Ami es la herramienta ideal para mejorar la vida diaria y contribuir a una mayor independencia. Anima a las personas discapacitadas a conducir de forma activa, dentro de un presupuesto controlado, y evita la complejidad del transporte adaptado o del transporte público, para que sigan siendo participantes activos de su propia movilidad y disfruten de una autonomía directa.

Su tamaño compacto lo hace ágil y fácil de aparcar y garantiza que haya espacio suficiente a su alrededor para maniobrar con una silla de ruedas. Su altura también facilita la subida a bordo. Con una velocidad de hasta 45 km/h, es fácil de manejar y su autonomía de 75 km lo hace perfecto para el uso diario. Es estable y cerrado, lo que garantiza una mayor seguridad y comodidad.

«Ami for All» es tan fácil de usar como cualquier otro dispositivo cotidiano. No necesita un cargador especial y la recarga es ágil y sencilla. Su batería de ion-litio de 5,5 kWh, alojada en plano bajo el suelo, puede recargarse fácilmente con el cable eléctrico de a bordo, situado en el hueco de la puerta del acompañante. Una vez enchufado el cable, tarda menos de cuatro horas en cargarse por completo con un enchufe convencional de 220 V.

Con «Ami for All», Citroën devuelve la independencia a quienes la han perdido, con una solución de movilidad eléctrica asequible que no requiere permiso de conducir. «Ami for All» ofrece una manera sencilla de llevar una vida activa y de integrarse socialmente sin depender de un tercero acompañante, sin utilizar el transporte público con sus horarios y accesos en ocasiones impredecibles.

La génesis de este proyecto es simbólica: procede del programa Star*up, una incubadora de ideas que permite a los empleados de Stellantis presentar sus ideas innovadoras. Si la propuesta es seleccionada, el empleado tiene la oportunidad de participar en el 'acelerador de negocio', donde las ideas pueden convertirse en realidad. El encuentro entre Christophe Lapeyre, la persona detrás del proyecto, y Citroën en torno a una visión común se produjo de forma muy natural.

«El proyecto que compartí en 2022 consistía en ofrecer una solución llave en mano para adaptar al desafío eléctrico los desplazamientos de las personas discapacitadas. La idea se me ocurrió tras observar cómo los alumnos del instituto de mi hijastro dependían de traslados en vehículos adaptados mientras sus compañeros disfrutaban de total libertad. Además de los retos sociales, la identificación de soluciones técnicas e industriales fue especialmente motivador. Con Citroën, encontré inmediatamente un patrocinador que creyó en mí y me apoyó en el desarrollo del proyecto» – Christophe Lapeyre, responsable del proyecto «Ami for All».