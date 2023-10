El ministro de Asuntos Exteriores anuncia una operación para evacuar españoles de Israel

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado una operación para repatriar a más de un centenar de españoles que están ahora mismo en Israel. Lo ha hecho en declaraciones a la Cadena SER, en las que ha precisado que estos ciudadanos quieren abandonar el país y no pueden hacerlo por la suspensión de los vuelos comerciales. En total, ha proseguido, hay 10.000 españoles residentes entre Israel y Palestina.

Sobre lo que no ha querido hablar el ministro es sobre los dos españoles «afectados» por el ataque de Hamás contra Israel: Iván Illarramendii, de 46 años, natural de Zarauz, que residía en un kibutz, y Maya Villalobo, de 19, con doble nacionalidad hispano-israelí, que hacía el servicio militar en una base cerca de Gaza. Según él, no lo hace por «razones de seguridad» y «respeto a las familias». En este momento, ha precisado, su Ministerio no tiene constancia de que haya más españoles muertos, heridos o desaparecidos, pero no ha descartado que pueda haberlos en el futuro, dado lo dífícil de la situación.

El jefe de la diplomacia española ha defendido con firmeza la continuidad de la cooperación con Palestina –que esta tarde debatirá con sus homólogos europeos en un consejo extraordinario-, después de que ayer el comisario de Vecindad, Oliver Varhely, anunciara unilateralmente que quedaba en suspenso y la Comisión Europea diera luego marcha atrás. Albares ha alegado que no se puede castigar al conjunto de la población palestina por las acciones de un grupo terrorista como Hamás y ha asegurado que «la mayoría» de los colegas europeos con los que ha hablado comparten esta opinión.