Marruecos, en la carrera por los minerales del Atlántico

Más allá de la controversia que suscita el hecho de que Rabat incluya en su mar territorial las aguas del Sahara, las 350 millas a las que aspira pueden llevarle a reclamar, como hace España, la titularidad de los recursos naturales de Tropic, un monte submarino con las mayores reservas conocidas de varios minerales que serán claves en la revolución verde que está por venir, imprescindibles para fabricar los paneles solares y coches eléctricos.

Al presentar este lunes las dos leyes sobre las fronteras maríticas al Parlamento de su país, el ministro marroquí de Exteriores, Naser Burita, reconoció la posible colisión con las aspiraciones de otros países respecto a su deseo de ampliar la plataforma continental a 350 millas, pero añadió que se podría pensar en "zonas de cogestión y coexplotación en lugar de ser de soberanía".

También apuntó otra clave que deberá ser interpretada respecto a cómo espera establecer los límites con Canarias: Marruecos, dijo, se basaba hasta ahora "en la línea mediana, pero este principio no vale cuando tienes en frente una isla. En este caso se aplica el principio de equidad. Si uno tiene 750 kilómetros de costas y el otro 10 kilómetros no se puede aplicar la línea mediana. Aquí entra el principio de equidad (...) Marruecos no se inventó estos nuevos principios. Ya existían en los acuerdos internacionales, solo que Marruecos no los tomaba en cuenta en sus antiguas leyes".

Estas son diez cuestiones claves en la controversia que se puede suscitar en torno a esa monte submarino situado a poco más de 250 millas (463 kilómetros) al suroeste de El Hierro.