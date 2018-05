M5S y LN asustan con un borrador del programa que preveía poder salir de euro

Estas dos formaciones euroescépticas negocian un "contrato de Gobierno" desde el pasado 10 de mayo antes de unir fuerzas y formar un Ejecutivo, lo que ha suscitado gran expectación por los temas y prioridades que pueda incluir el documento.

La edición italiana del Huffington Post divulgó un borrador de 39 páginas datado el 14 de mayo en el que, entre otras cosas, los dos partidos consideraban que "la estructura de la gobernación económica europea (...) debe ser modificada radicalmente".

Al mismo tiempo, veían "preciso especificar procedimientos técnicos de naturaleza económica y jurídica que permitan a los Estados miembros abandonar la unión monetaria, y por lo tanto recuperar su propia soberanía monetaria".

O también permitir que los países "queden fuera de la moneda única con una cláusula "opt-out" (opción de salir) permanente que permita a los Estados miembros poder iniciar un proceso de salida concordada si hay una clara voluntad popular en ese sentido", según ese borrador.

Tras la difusión de este documento, el M5S y la Liga lo matizaron al afirmar en un comunicado conjunto que se trata de "una versión vieja que ya ha estado ampliamente modificada durante los últimos dos encuentros de la mesa de negociación técnica".

"La versión actual, por lo tanto, no corresponde a la publicada. Muchos contenidos se han cambiado radicalmente. Sobre el euro, por ejemplo, las partes ya han decidido no poner en duda la moneda única. La versión publicada no es fiel a la actual", aclararon.

Algunos medios publican una versión más actualizada del texto, datada el 15 de mayo, en la que ya no constan esas intenciones con el euro sino únicamente el deseo de "revisar junto a los socios europeos" la política monetaria y económica única en el continente.

No obstante, la matización no fue suficiente para calmar a los mercados y la Bolsa de Milán perdió un 2,32% al cierre, y la prima de riesgo se disparó un 15,14%, hasta los 150,60 puntos.

En el documento filtrado se aboga además por una "necesaria" revisión de los Tratados de la Unión Europea, con especial interés en el Pacto de Estabilidad, y para la reducción de la deuda quieren que el Banco Central Europeo condone a Italia 250.000 millones de euros en títulos del Estado, un reclamo que no figura en la versión más reciente del borrador.