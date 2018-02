La más fea y aburrida campaña electoral de los últimos años en Italia

"No he visto nunca una campaña electoral tan desquiciada, tan llena de mentiras, tan llena de promesas y de ideas imposibles y mira que he vivido muchas campañas", lamentó hace unos días la excomisaria europea y ahora líder del movimiento + Europa, Emma Bonino, de 70 años.

La crítica de Bonino ha sido recurrente en todos los medios de comunicación italianos que han tildado la campaña de "fea", "aburrida", "extraña" y "alejada" de la realidad y de la gente.

El diario "Il Fatto Quotidiano" la tachaba incluso en un artículo de Andrea Viola de "absurda" al haberse convertido en un conjunto de "vergonzosos repetidos" monólogos en las televisiones por parte de los candidatos sin dar oportunidad al debate.

No ha habido, ni habrá, ningún debate televisivo entre candidatos a pesar de las peticiones del líder del Partido Demócrata (PD), Matteo Renzi, a sus adversarios.

Los candidatos han utilizado con soltura las redes sociales y han pasado por todos los canales televisivos y programas radiofónicos cada jornada de manera casi compulsiva. Un escenario gratuito para lanzar su programa.