La historia de la madre y sus hijos que murieron junto a su maleta

Una familia cruzaba el domingo el río que lleva el mismo nombre de la ciudad satélite de Kiev, Irpin, ubicada al noroeste de la capital ucraniana, pero un ataque de las tropas rusas les sorprendió a medio camino. Sus cuerpos quedaron tendidos en el suelo. Soldados ucranianos y periodistas que estaban cerca se apresuraron a atenderles, pero la explosión les había dado de lleno. En un segundo, un mortero aniquiló cuatro vidas. Murieron mientras intentaban huir del horror.

El proyectil mató a los hermanos Miketa, de 18 años, y Alisa, de 9, al instante. Su madre, Tatyana Perebeynis, de 43 años, todavía estaba viva cuando acudieron a atenderla, pero poco después falleció. Junto a ellos, el joven Anatolij, de 27 años, que avanzaba junto a ellos. El padre, Sergey, no estaba con ellos en ese momento.

Andriy Dubchak, un fotógrafo ucraniano que colabora con 'The New York Times', fue el primero en fotografiar la escena de terror. «Estaba caminando por las calles de Irpin. Había personas tratando de irse. Estaba tomando fotos y filmando. Un poco antes había escuchado disparos automáticos, me movía con otros compañeros. Quedó claro que los rusos habían visto desde lejos a la gente que se marchaba. Eran cientos: mujeres, niños, ancianos, enfermos que estaban siendo ayudados por voluntarios. En ese momento, llegó el proyectil», contó Dubchak, en unas declaraciones recogidas por 'Corriere della Sera'. Un ataque que, por tanto, habría sido tan cruel como premeditado.

Dubchak grabó la escena estupefacto. Poco después, escuchó gritos y entonces vio los cuerpos tendidos en el asfalto junto a sus maletas y mochilas como una triste metáfora de una esperanza quebrada por la guerra. Corrió hacia ellos y les vio. Miketa y Alisa ya no respiraban, estaban muertos. Tatyana tenía pulso, pero permanecía inconsciente. Falleció poco después. Las arterias inguinales de Anatolij, el voluntario de 26 años de la iglesia que los estaba ayudando, estaban sesgadas y tampoco lo pudo superar. Junto a ellos, solo quedó con vida en ese momento uno de los dos perros de la familia, que esperaban en su trasportín junto al equipaje.

Dubchak no sabía quiénes eran los fallecidos, preguntó, pero nadie les conocía. Entonces, sus fotografías se publicaron y por fin contactó con sus allegados, los padrinos de las dos víctimas más jóvenes. Con ellos era con quien la familia planeaba reunirse hasta que el fuego ruso acabó con sus vidas. Entre lágrimas, la madrina, una desplazada del Donbass que vive en Kiev, solo quería saber si habían sufrido. La familia entera había salido de Donetsk inmediatamente después de la primera invasión rusa de Donbass en 2014. Buscaron una nueva vida más alejados de Rusia y, al final, el domingo a mediodía murieron bajo su fuego.

Tatyana, una gran esquiadora y amante de la jardinería, trabajaba como contable en una 'startup' de tecnología, según informó el periodista bielorruso Tadeusz Giczan. Pero las bombas rusas comenzaron a llegar a su vecindario de Kiev. En uno de los ataques, la mujer y sus hijos tuvieron que refugiarse en el sótano, según publica 'The New York Times' en un extenso artículo. Era el momento de huir y trasladarse al este de Ucrania donde se encontraba su marido atendiendo de su madre enferma de covid, quedando atrapado allí por la guerra. Pero el fuego de mortero arrancó de raíz la posibilidad de volver a reunirse toda la familia. Murieron mientras corrían entre los escombros de un puente tras abandonar su vehículo.

Su marido, Sergey Perebyinis, reconoció al instante las maletas de su familia en las fotos que dieron la vuelta al mundo. Horas antes, ya suponía que algo había salido mal cuando la geolocalización del móvil de su mujer apuntaba a un hospital de Kiev. Las llamadas sin contestar, tanto de su esposa como a sus hijos, le sumieron en un estado creciente de inquietud hasta que finalmente vio las imágenes de los cuerpos que yacían a unos 10 metros del cráter creado por el mortero. Irónicamente, junto a un monumento a los caídos de la Segunda Guerra Mundial de Irpin.

Sus padres, que estaban detrás de su nuera y nietos, no sufrieron ningún daño. Pero Perebynis estaba roto. Su mensaje de despedida en Facebook es realmente conmovedor: «Se los llevaron a todos. Tanya no pudo lograrlo. Perdóname, no os protegí». En una entrevista, el hombre no pudo contener el llanto al recordar que justo la noche anterior dijo a su esposa que lamentaba no estar con ella. Era el trágico capítulo final a su historia de amor que se inició cuando este programador informático conoció a la que sería su futura esposa en Secundaria. Finalmente, se casaron en 2001 para formar una familia en un apartamento en la ciudad de Irpin, a las afueras de Kiev. Allí vivían con su dos hijos y sus perros, Benz y Cake.

Tras perder a sus seres queridos, Sergey, también de 43 años, puso su esfuerzo en recuperar a la mascota de la familia. Lamentablemente, también murió el lunes en la clínica veterinaria a la que fue trasladada. Fue como si echara de menos a los seres queridos que se habían ido y decidiera reunirse con ellos en el cielo. Sobre las fotos de sus cuerpos, el hombre está de acuerdo en su difusión «El mundo entero debería saber lo que está pasando aquí», dijo.

Zelenski juró venganza

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, prometió perseguir y matar a «todos los bastardos» que les asesinaron. «Una familia fue asesinada en (Irpin) hoy. Un hombre, una mujer y dos niños. Justo en la carretera. Cuando solo estaban tratando de salir de la ciudad. Para escapar», dijo Zelenski, en una retransmisión el domingo por la noche. «¡Cuántas familias así han muerto en Ucrania! No perdonaremos. No olvidaremos. Castigaremos a todos los que cometieron atrocidades en esta guerra. Encontraremos a todos los bastardos que dispararon a nuestras ciudades, a nuestra gente», sentenció el presidente.