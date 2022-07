Boris Johnson tira la toalla

Boris Johnson renunciará al liderazgo del Partido Conservador británico este jueves e intentará retener el mando del Gobierno británico hasta la elección de su sucesor como primer ministro. Downing Street mantiene cerrados los canales de comunicación desde primera hora de la mañana, mientras algunos compañeros de filas del todavía 'premier' empiezan a comentar en privado que «Johnson es ya historia». La noticia cierra una crisis rápida, de apenas 36 horas, pero con las características de un huracán devastador que ha sido capaz de hacer caer a un político superviviente a enormes crisis como el 'partygate', el desafío a la UE con su rechazo a determinados acuerdos del Brexit o una gestión errática de la pandemia.

El peso de sucesivos escándalos ha sido superior al empeño de Boris Johnson por mantenerse en el cargo. El primer ministro británico renuncia abrumado por las dimisiones en cadena de su gabinete, medio centenar en menos de un día, y la presión de su propio partido, harto del particular modo del 'premier' de gestionar el Gobierno y temeroso de la factura que la polémica pueda pasarle en las urnas.

La última convulsión, desatada después de casi una semana de mentiras e información incorrecta sobre la relación del líder conservador con su aliado político y presunto predador sexual, Chris Pincher, dejó claro este miércoles que se trataba de un muro demasiado alto, incluso para este atleta de las crisis políticas. Hasta cuatro ministros y casi cincuenta altos cargos entregaron sus cartas de dimisión por «falta de confianza» en el jefe de Gobierno. Sin embargo, lo peor, el factor que marca definitivamente la puerta de salida de Johnson, ha sido la falta de recambios, la imposibilidad de encontrar sustitutos que quisieran ocupar las vacantes dejadas por los cesantes. Es entonces cuando Boris Johnson se ha percatado de que se encuentra solo.

Lo resume a la perfección el comportamiento de Brandon Lewis, secretario de Irlanda del Norte, con cuya retirada se ha desayunado este jueves el inquilino de Downing Street. Según informa 'The Times', tras una larga conversación con el 'premier' en la que no logró convencerle de abandonar, Lewis se marchó no sin antes advertirle: «Te he dado a ti, y a los que te rodean, el beneficio de la duda. Estamos, sin embargo, más allá del punto de no retorno. No puedo sacrificar mi integridad personal». Otros comentarios han sido igualmente demoledores. «El primer ministro debería renunciar dado que la confianza pública y parlamentaria claramente se ha ido, y dada la importancia de la integridad en la vida pública», ha dicho el ministro de Tecnología, Chris Philp. «Lamentablemente, el primer ministro no nos ha dejado otra opción», ha señalado, por su parte, el ministro de Pensiones, Guy Opperman.

Johnson seguirá en Downing Street hasta el recambio de liderazgo en el otoño, de acuerdo con la BBC. Antes se tramitará el proceso electoral para elegir al próximo primer ministro, con una primera criba dentro del grupo parlamentario y la oportunidad después de que los afiliados 'tories' voten por uno de dos candidatos finalistas. En caso de que el partido acepte los términos propuestos por Johnson, queda por resolver qué sucederá con el gabinete después de la cascada de dimisiones. Una posibilidad que se abre es la de ofrecer a los dimisionarios la posibilidad de regresar a sus puestos por una cuestión «patriotica» o la entrada de nuevos políticos, que aceptarían a modo de transición de gobierno.

