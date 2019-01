Escenarios posibles ante la votación del acuerdo del "brexit"

Un amplio sector de su formación, el Partido Conservador, así como sus socios del Partido Democrático Unionista (DUP), están en contra del pacto, por lo que May parece abocada a perder una votación que en diciembre ya aplazó para evitar una derrota.

- El Parlamento aprueba el pacto:

La primera ministra argumenta que tumbar el pacto acercará al Reino Unido a una caótica ruptura no negociada el próximo 29 de marzo, o bien puede impedir que el "brexit" se materialice.

May trata aún de convencer a los conservadores más euroescépticos y el DUP. Unos pocos parlamentarios han cambiado de opinión en los últimos días, aunque el Ejecutivo parece lejos de lograr el respaldo de decenas de "tories" que han criticado el texto.

- May presenta un nuevo plan:

- Elecciones generales anticipadas:

May ha insistido hasta ahora en que no planea dimitir ni convocar unos comicios adelantados.

En diciembre, ganó por 200 votos frente a 117 una moción de confianza interna como líder del Partido Conservador, y no puede ser sometida otra vez a ese proceso en los próximos 11 meses.

Con todo, la oposición laborista puede presentar una moción de censura contra el Gobierno en el Parlamento para tratar de forzar unas elecciones.

El Partido Laborista, sin embargo, no tiene mayoría en la cámara y el DUP, cuyos 10 diputados son clave en cualquier votación, asegura que continuará respaldando a May siempre que no se haya aprobado el acuerdo del "brexit".

El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, ha insistido en que presentará esa moción cuando juzgue que cuenta con "las mejores opciones tener éxito".