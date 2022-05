La mayor parte de los niños del tiroteo de Texas murieron en la misma clase

Si lo que Salvador Romero buscaba en su carrera al infierno era captar la atención, lo consiguió. Medio país escrutaba este miércoles su foto en busca de algún indicio que permitiera entender la carnicería sin sentido que perpetró el martes en el colegio de primaria Robb de Uvalde (Texas), pero se encontraron con lo mismo que cuantos le conocieron: un adolescente introvertido y antisocial, con problemas de habla, a menudo ridiculizado y siempre refugiado en los videojuegos. La semana pasada cumplió los 18 años, lo que le permitió adquirir legalmente los dos rifles, siete cargadores de alta capacidad y 375 cartuchos que no tardó en usar.

La mayoría de los 19 niños que mató el martes estaban en la misma clase de cuarto grado, un aula en la que se parapetó durante 45 minutos. Sus víctimas infantiles tenían entre ocho y diez años, como Xavier Lopez, de diez, uno de los primeros en ser identificados. Le gustaba jugar al fútbol y comer hamburguesas. Su madre había estado con él esa mañana en el colegio para la ceremonia de fin de curso, sin imaginar que sería la última vez que le viera. Su prima, Annabel Guadalupe Rodriguez, también abatida a tiros, estaba en la misma clase. Su familia había sufrido varias pérdidas por la covid, «y ahora que la cosa empezaba a pasar, viene esto», suspiró su padre consternado. La maestra Eva Mireles murió abrazada a sus alumnos tratando de protegerlos. «Eres una heroína, mamá, pero esto no parece real», le lloró su hija esa noche en una carta que hizo pública. «Solo quiero escuchar tu voz cuando me despiertes por la mañana, molestarte mientras duermes la siesta y pelearnos por cualquier tontería para luego reírnos juntas de ello. Lo quiero todo. Te quiero de vuelta«.

El joven que se la había robado para siempre había empezado por su propia abuela, de 66 años, que le acogía cada vez que discutía con su madre, lo cual al parecer ocurría a menudo. Sus amigos la escuchaban gritarle por detrás mientras competían con él en los videojuegos. Le sermoneaba por no ir a la escuela, por pasarse la vida frente a la consola, por no hacer nada de provecho. Quizás por eso se le había visto trabajando en un establecimiento de la hamburguesería Wendy, donde, según el dueño, no era como los demás. «Mi gente habla, se ríe, gasta bromas, ¿entiendes? El no, siempre estaba en lo suyo».

Últimamente pasaba casi todo el tiempo con su abuela, contaron sus amigos, con la que relación tampoco debía ser muy buena, a juzgar por el resultado. El martes a las 11:30 horas los vecinos oyeron disparos y, al asomarse a la calle, lo vieron salir disparado de un acelerón en una camioneta pick up repartiendo tiros. La mujer quedó moribunda, pero aún aguantó con vida hasta las cinco de la tarde, más que él.

Último día de clase

Tenía claro a dónde iba, como si lo hubiera pensado: un colegio de primaria cercano al instituto en el que estaba matriculado, por el que cada vez se le veía menos. Era el último día del curso escolar, pero nadie imaginaba que también sería el último de sus vidas. Alfred Garza supo por su esposa a la hora del almuerzo que no había podido recoger a la niña del colegio. Había habido un tiroteo y las puertas estaban selladas, le dijo. Se fue corriendo para allá y se pasó todo el día sentado en la acera, esperando para recoger a Amerie Joe, una niña «vivaracha» de diez años que «hablaba con todo el mundo» y «siempre estaba gastando bromas», contó al 'New York Times' y NPR.

«Al principio decían que había habido disparos pero que nadie había resultado herido. Luego, que había algunos heridos». Y poco a poco el ambiente se hizo más lúgubre y más tenso, con augurios más negros. Con todo, cuando hicieron pasar a su familia a una habitación del centro cívico para decirles que su pequeña estaba entre las víctimas, no podía creérselo.

Romero había llegado repartiendo muerte a diestra y siniestra. Encalló la camioneta en una zanja y cuando los trabajadores de una funeraria cercana acudieron a ayudarle, les respondió a tiros. Luego se bajó y entró calmadamente a la escuela. Para cuando entró en el aula donde se parapetaría, la Policía ya le pisaba los talones y había acordonado el edificio.

Era la hora del almuerzo, algunos niños comían en la cafetería cuando las balas rompieron los cristales. Los empleados apagaron las luces, cerraron la puerta y ordenaron sigilo. Los gritos retumbaban en los pasillos. Algunos habían tratado de saltar por las ventanas, otros, esconderse en los armarios. Los nietos de la reverenda Marcela Cabralez, de 9 años, se escondieron en los servicios y salieron con vida.

No se sabe aún qué ocurrió dentro del aula maldita, porque nadie salió con vida. La Policía abatió al adolescente, que calificó de «diabólico», para asegurarse de que la carnicería no subía de grado. Fuera salían despavoridos niños sangrando, algunos desmayados y otros con ataque de epilepsia. Refugiados en la funeraria Hillcress Memorial, que este miércoles ofrecía gratis sus servicios, la reverenda Cabralez intentaba reconfortarlos. Para quien no tenía consuelo era para aquellos que no veían salir a sus hijos por ninguna parte. Ponían sus fotos en las redes sociales, les buscaban en el hospital, nadie les decía nada, tendrían que estar en alguna parte. Y, al final, en el centro cívico, después de pedirles fotos y todo tipo de señas, les informaron de lo que nadie quería escuchar.

Ni siquiera les han entregado sus cadáveres. El colegio Robb es una gran escena del crimen en un pueblo pequeñito y rural de 16.000 habitantes, donde casi el 80% es de origen hispano y todo el mundo se conoce. Gente amable y campechana, dicen los texanos, trabajadores duros que buscaban una vida mejor para sus hijos y hoy se han levantado sin ellos. ¿Por qué? ¿Para qué? Eso se pregunta todo el país, enfrentado una vez a la tarea de dar sentido a esas muertes, poniéndole freno a la carnicería de las armas. «En el nombre de Dios, ¿Cuándo seremos capaces de enfrentarnos a los 'lobbies' armamentísticos?», se quejó frustrado el presidente Joe Biden. Esa es la pregunta. Vuelve a ser la hora de la verdad.