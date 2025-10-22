Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

A Donald Trump se le ha acabado la paciencia con Vladimir Putin. Además de cancelar la reunión tentativa en Budapest que tenían prevista para resolver ... la guerra de Ucrania, el mandatario ha decidido castigar la falta de colaboración rusa con nuevas sanciones. Algunos medios hablan incluso de que levantará las restricciones a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, con los que podría intensificar sus ataques en territorio ruso.

El anuncio de que habrá «un aumento sustancial de las sanciones a Rusia» lo hizo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, poco antes de que llegase a la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que intercede por Ucrania ante Trump. Esta es su cuarta visita, aunque ambos líderes dicen estar en comunicación permanente mediante mensajes de texto, en los que el holandés elogia al mandatario estadounidense y celebra su mediación para la paz mundial, como reveló el propio Trump en junio pasado cuando publicó en las redes sociales la captura de uno de sus mensajes.

Rutte es un defensor de Ucrania que ha prevenido al mandatario estadounidense sobre la falta de sinceridad de Putin. «Está claro que Rusia no siente suficiente presión para dejar de prolongar la guerra», dijo este miércoles Volodimir Zelenski en X, tras una noche sangrienta de ataques rusos a infraestructura, colegios y guarderías que dejaron seis muertos. El presidente ucraniano pidió acciones coordinadas contra Rusia, que fueron atendidas de inmediato por la Casa Blanca.

En su intervención ante la 80 Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, Trump ya dijo estar «preparado para imponer una ronda fuerte de poderosos aranceles», pero advirtió de que «Europa tiene que aumentar su esfuerzo. No pueden seguir haciendo lo que están haciendo». Se refería al consumo de gas ruso, que los países de la UE han reducido considerablemente desde la invasión de Ucrania, pero que sigue siendo muy fuerte por parte de Hungría y Eslovaquia, con cuyos mandatarios Trump mantiene buena sintonía, seguidos más de lejos por Francia, España, Bélgica y Holanda. «Es inexcusable que incluso países de la OTAN sigan comprando energía rusa», acusó el mandatario estadounidense.

En 2021 Rusia suministraba aproximadamente 45 % de las importaciones de gas de la UE, pero para este año se estima que ese porcentaje ha caído al 12-13 %. Aun así, entre enero-agosto 2025 las compras de la UE aportaron a Rusia unos 11.4 mil millones de euros, lo que ha indignado al inquilino de la Casa Blanca.

