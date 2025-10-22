Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vladímir Putin y Donald Trump, durante su último cara a cara en Alaska el pasado agosto. AFP

Trump impone más sanciones al sector petrolero de Rusia ante su falta de compromiso con la paz

El anuncio del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sale a la luz poco antes de una reunión entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte

Mercedes Gallego

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:49

A Donald Trump se le ha acabado la paciencia con Vladimir Putin. Además de cancelar la reunión tentativa en Budapest que tenían prevista para resolver ... la guerra de Ucrania, el mandatario ha decidido castigar la falta de colaboración rusa con nuevas sanciones. Algunos medios hablan incluso de que levantará las restricciones a Ucrania para el uso de misiles de largo alcance, con los que podría intensificar sus ataques en territorio ruso.

Este contenido es exclusivo para registrados

