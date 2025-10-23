Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas

El bloque comunitario aprueba su nueva ronda de castigos a Moscú, tras las sanciones al petróleo anunciadas por EE UU

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:06

Comenta

Antes de que dé comienzo la cumbre de líderes europeos en Bruselas este jueves, la Unión Europea (UE) ha aprobado su décimo noveno paquete de ... sanciones a Rusia, horas después de que se haya conocido la decisión de EE UU de imponer castigos al sector petrolero ruso. Entre las medidas europas -que tan sólo necesitaban superar el 'no de Hungría para recibir la luz verde- están acelerar la prohibición gradual de la compra de gas ruso para principios de 2027 y aumentar la persecución de la flota fantasma rusa, los buques que utiliza Moscú para tratar de evadir las sanciones europeas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  7. 7 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera
  10. 10 Localizan a Ione, el niño de 13 años desaparecido en Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas

La UE eleva la presión sobre Rusia con nuevas sanciones al gas