Si hay un día que tiene marcado Andrea Tumbarello en su calendario del Madrid Fusión Alimentos de España es cuando se hace el sorteo benéfico de la trufa de Soria. Y como no podía ser de otra forma y como en años anteriores, el chef italiano acaparó la subasta con dos invitados de lujo, su hija María y el cocinero soriano Óscar García. Bajo la atenta mirada de un invitado de lujo como Joan Roca, la subasta comenzó con dos aromáticas piezas de trufa negra de Soria de 360 gramos,

Aunque la subasta comenzó tímida, enseguida se fue calentando con un Tumbarello que tenía claro que había «dejado la grabación de un programa de Master Chef» para seguir siendo el rey de la trufa de la cumbre gastronómica. Hizo la primera puja junto a su hija María y tras unos minutos logró las dos preciadas piezas «como regalo de cumpleaños de mi hija» por 2.500 euros.

La segunda pieza y la más apetitosa para todos era de 500 gramos y su precio de partida fue de 1.000 euros. Subió a los 1.200 euros enseguida con la puja de José Carlos Capel, hasta que Tumbarello, chef del restaurante Don Giovanni, encontró a un inesperado y duro rival en Óscar García, chef soriano del restaurante Baluarte (Pamplona) con una puja de 4.000 euros. «En realidad vengo a pujar a por la trufa en nombre de la familia Fernández Ribera, de Bodegas Pesquera, aunque me parece que me he ido del presupuesto inicial y tendré que poner una parte de mi bolsillo», reconocía entre risas,

La capacidad negociadora de Tumbarello quedó clara cuando propuso a García ofrecer 4.500 euros entre los dos y repartir la pieza a la mitad, una propuesta que tras unos minutos de emoción esperando a ver si alguien en la sala aumentaba la apuesta, terminó en un apretón de manos entre 'Trufarello', como ya se le conoce, y el cocinero soriano. «Son de una calidad excelente y hemos hecho un buen trato», reconocía el chef italiano que mantiene su reinado trufero. Unas piezas que se pagaron a 10 euros cada gramo de la preciada trufa soriana. Sin embargo, no ha sido esta la trufa más cara que paga el chef italiano, que ha llegado a desembolsar hasta 8.000 euros por una pieza de este carísimo hongo en esta subasta benéfica.