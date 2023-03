La tabla de quesos canarios ideal para celebrar el Día Mundial del Queso

Que el queso tenga su Día Mundial no es de extrañar y es que un alimento tan nutritivo, versátil y con tantos registros en aromas, sabores y texturas, no es lo común en el resto de los alimentos que podemos consumir de forma cotidiana.

En cualquier pirámide alimenticia, el queso siempre está presente y no solo por su aporte de Calcio, sino por muchas propiedades más, como el Fósforo o la Vitamina D.

Cuando consumimos queso de manera habitual, no solo nos estará aportando beneficios para nuestra salud, sino que, con ello, estaremos apoyando al sector primario y a todo el esfuerzo y entrega que supone el hecho de que, sobre nuestra mesa, podamos disfrutar de un auténtico un manjar artesanal.

En Gran Canaria, con cada bocado estaremos probando el sabor de la más auténtica tradición y el respeto por técnicas y cuidados ancestrales, así que, para celebrar este día nada mejor que una buena tabla de quesos canarios, apreciados en el mundo entero y llenos de matices que los hacen únicos.

A la hora de elegir qué quesos deberían estar en nuestra tabla para conmemorar un día como el que hoy lo merece, nos dimos un paseo por La Quesería del Mercado Central donde pudimos encontrar no solo las mejores referencias de quesos que existen, sino que, además, Fátima nos hizo de guía, a lo largo y ancho de la geografía quesera grancanaria. El resultado, no ha podido ser mejor, atención exquisita y experta.

Como no podía ser de otra manera, comenzamos nuestro paseo en Caideros de Gáldar y el archi famoso Queso de Flor de El Cortijo de Caideros, elaborado con leche cruda de oveja, 100% artesano y cuajado con la flor del cardo. Su intenso sabor y su exclusiva cremosidad, nos desvela las claves de su fama. Una intensidad y textura, difíciles de olvidar.

Bajamos hacia el sur, sin soltar la mano de Fátima y llegamos hasta Quesos La Gloria, en San Agustín, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Todos sus quesos están revolucionando los paladares adictos a este manjar y es que, no pudimos rendirnos a su queso semi duro, de leche de cabra y 100% artesano. Intensidad media en sabor y con una textura y suavidad que lo convierten en pura seda para los sentidos.

Y nos vamos hasta la cumbre de Gran Canaria para disfrutar del queso que comúnmente se conoce en nuestra isla como «queso duro», curado en gofio, con leche de cabra y oveja, elaborado con leche cruda y madurado en cuevas. La quesería Bolañoses la encargada de esta fabulosa joya, intensa y sabrosa, con todos los matices que cualquier amante del queso aprecia y valora.

Nos dirigimos ahora hacia el norte de Gran Canaria y nada menos que para poder disfrutar de un queso artesanal canario con las tres leches, vaca, cabra y oveja. Un queso curado, graso y madurado en cuevas, donde el gofio que lo recubre, lo protege para que llegue a nuestra mesa, desplegando un sabor único y adictivo. Intensidad y firmeza a la vez que despliega un sabroso y peculiar sabor que solo podemos encontrar en esta acertada mezcla.

Y seguimos nuestro paseo con parada en Pajonales y, una vez más, de la mano de Bolaños, encontramos otro queso, esta vez semi curado en pimentón y elaborado únicamente con leche de cabra. La sutileza de su textura y el sutil sabor, lo distinguen como uno de los quesos más delicados para el paladar de nuestra tabla.

Y llegamos hasta la zona de Aríñez, en San Mateo, porque en toda tabla de quesos canarios que se precie, no debería faltar nuestro queso tierno, fresco y artesano. Un queso para comer a diario. Elaborado de manera 100% artesanal con leche de cabra y vaca.

Y como cierre a nuestra tabla, damos por completado nuestro paseo con el queso duro de Quesos San Mateo, curado en pimentón, durante 5 ó 6 meses. De sabor, potencia e intensidad más que notables, donde se destaca la acertada mezcla de leche de cabra y vaca. Un queso que se come solo y que explosionará nuestras papilas, desde una textura rasposa y única en los quesos de Gran Canaria.

Acompañando nuestra tabla, no podía faltar un buen trozo de membrillo o pasta de guayaba, según gustos, que también lo encontrarán en la misma Quesería del Mercado Central. Tampoco pudimos resistirnos a los panes bizcochados de la panadería del Mercado, a escasos pasos de la Quesería y donde nos recomendaron, Alejandro y Néstor, tanto un pan bizcochado artesanalmente, de corte extrafino y delicado como tampoco pudimos resistirnos a llevarnos una bolsa del pan de Juan Mero, de bizcocho con matalahúva porque desde luego, juntando cualquiera de estos dos bizcochos con el queso, gana el pan y gana el queso.

La mermelada de higos que acompaña nuestra tabla, también la encontrarán aquí.

Terminamos de completar nuestra tabla con unas almendras de Tejeda y una mermelada artesana de higos y le animamos a que haga lo propio y pruebe, cualquiera de los quesos más suaves, con una almendra y los más potentes, con un poco de esta mermelada, sin azúcar añadido. Seguro que se sorprenderá con el resultado.