Dos nuevas hamburguesas que deberías probar en Gran Canaria

Desde que la hamburguesería All or Nothing abrió en Las Palmas de Gran Canaria, el éxito y la fama no tardaron en materializarse. Días, por no decir semanas, para conseguir una mesa por la que se espera lo que haga falta con tal probar las elaboraciones de Tanis.

Muchos son los que se preguntan ¿y ahora qué? pero Tanis y su equipo lo que responden es que apenas han comenzado a andar y les piden correr. Por ahora, asentar todo lo bueno que hacenaunque no renuncian a sorprendernos este mes de mayo con su Pastrami Burger, una elaboración que prometen, en principio, mantener en carta durante el mes de mayo. 180 gramos de carne madurada especialmente para ellos, doble queso cheddar, pepinillos, pastrami de buey certificado, perfectamente curado en salmuera y posteriormente ahumado, crema de queso, mostaza y chipotles. Una malgama única y genial. Potencia, textura e intenso sabor en una hamburguesa. Si cumplen su promesa, que no nos cabe duda, queda menos de mes para probarla. Ampliar Pastrami burguer de All or Nothing C7 La segunda hamburguesa que tampoco deberíamos perdernos nos lleva hasta el sur de Gran Canaria, concretamente hasta el rockero local que a nadie le es diferente tan pronto como lo visita. Pedro y su equipo dan la bienvenida al mes de mayo con una nueva hamburguesa, inspirada en una pizza. Casi nada. Hamburguesa Toscana solo en Love and Hate Pizza Sport Bar. Ternera de 170 gramos, base de mix de lechugas y auténtico queso provolone en una de las tapas. Sobre la que cierra la hamburguesa, tomate para pizzas, mozzarella fresca, salami calabrese picante y al horno. Toque de orégano y parmesano fresco rallado como toque final. Volteamos la tapa, cerramos la hamburguesa, también los ojos, y a la boca. Sencillamente impresionante y tras ese primer bocado, también inolvidable. Ampliar Hamburguesa Toscana de Love and Hate Pizza Sport Bar C7 Elijas la que elijas, lo cierto es que no deberías perderte ninguna de las dos. Sabor y disfrute, perfectamente equilibrados en dos hamburguesas únicas en nuestra isla redonda.