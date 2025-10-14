10 recetas otoñales para disfrutar de todo el sabor casero con platos fáciles y reconfortantes

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Martes, 14 de octubre 2025, 23:21 Compartir

El otoño huele a hogar, a cocina lenta y a platos que reconfortan. Y para que vayas organizando tu despensa, te proponemos diez recetas perfectas para esta temporada: fáciles, sabrosas y llenas de ingredientes de temporada. Desde una garbanzada al más puro estilo canario, el eterno caldo de papas y hasta unas tortitas de calabaza capaces de endulzar los días más grises.

1. Coliflor con bechamel de jamón: receta otoñal cremosa, fácil y llena de sabor

Ampliar Coliflor con bechamel de jamón C7

Un clásico de la cocina casera que conquista por su textura y su toque salado donde la coliflor se convierte en pura tentación cuando se cubre con una bechamel cremosa llena de aroma de jamón.

Un plato gratinado al horno, sencillo, nutritivo y perfecto para las noches más frescas del otoño. Ideal como guarnición o cena ligera. Pincha aquí para ver la receta.

2. Garbanzada: receta tradicional para un otoño de cuchara

Ampliar Garbanzada C7

Uno de los guisos más queridos de la cocina canaria, con todo el sabor del pimentón, el chorizo y sin que le falte el cariño de siempre porque cuando bajan las temperaturas, no hay nada como una buena garbanzada.

Este plato típico canario combina legumbres, verduras y embutidos en un guiso espeso y sabroso, perfecto para compartir en familia. Pincha aquí para ver la receta.

3. Tortitas de calabaza: el dulce más fácil y delicioso del otoño

Ampliar Tortitas de calabaza C7

Suaves y aromáticas, las tortitas de calabaza son un clásico otoñal irresistible.

Un bocado dulce, esponjoso y perfecto para desayunos o meriendas. Acompáñalas con miel o azúcar glas y disfruta del otoño a mordiscos. Pincha aquí para ver la receta.

4. Estofado de rabo de toro: receta tradicional de otoño con sabor a fuego lento

Ampliar Estofado de rabo de toro C7

Un guiso de los de antes, tierno, aromático y con una salsa que pide mucho pan.

El rabo de toro es uno de esos platos que resumen la esencia de la cocina de otoño: fuego lento, vino tinto y paciencia. La carne se deshace en una salsa densa y perfumada, ideal para disfrutar con puré o papas fritas. Pincha aquí para ver la receta.

5. Caldo de papas: receta canaria reconfortante para los días fríos

Ampliar Caldo de papas C7

El plato humilde que nunca pasa de moda, un clásico de la cocina canaria que combina papas, cebolla, ajo, pimiento y azafrán en un caldo dorado y reconfortante. Una receta sencilla y nutritiva que calienta cuerpo y alma en las tardes de otoño. Pincha aquí para ver la receta.

6. Coliflor especiada al horno: receta ligera y saludable para el otoño

Ampliar Coliflor especiada C7

Una forma diferente y deliciosa de disfrutar la coliflor, con todo el aroma de las especias. Si te apetece un plato vegetal con carácter, esta coliflor al horno es perfecta. Crujiente por fuera, tierna por dentro y con ese punto exótico que alegra cualquier mesa otoñal. Pincha aquí para ver la receta.

7. Ensalada de puerros, manzana y jamón: receta otoñal ligera y sabrosa

Ampliar Ensalada de puerros, manzana y jamón C7

Una joya de temporada, donde los puerros y las manzanas están en su mejor momento en otoño, y juntos crean una ensalada sorprendente. El toque de jamón aporta un sabor intenso que la hace perfecta para una cena ligera o como primer plato. Pincha aquí para ver la receta.

8. Solomillo al whisky: receta andaluza perfecta para los días fríos de otoño

Ampliar Solomillo al whisky C7

Carne jugosa, salsa intensa y una receta que siempre triunfa. El solomillo al whisky es una de esas recetas que nunca fallan: sencilla, rápida y llena de sabor. La salsa, con ajo y un toque de whisky, envuelve la carne en un perfume irresistible. Perfecta para compartir en cualquier ocasión. Pincha aquí para ver la receta.

9. Garbanzos con espinacas: receta vegetariana ideal para el otoño

Ampliar Garbanzos con espinacas C7

Un plato de cuchara saludable, lleno de proteína vegetal y sabor mediterráneo.

Este clásico combina garbanzos y espinacas frescas. Un guiso vegano, equilibrado y muy otoñal, que se disfruta mejor con pan y calma. Pincha aquí para ver la receta.

10. Brócoli gratinado al horno: receta cremosa y reconfortante para el otoño

Ampliar Brócoli gratinado al horno C7

Verdura y placer en un solo plato sencillo y saludable: el brócoli, cubierto con bechamel, queso gratinado y frutos secos, se transforma en un plato que conquista a grandes y pequeños. Ideal como acompañamiento o plato principal en los días más frescos del año. Pincha aquí para ver la receta.

