A principios de otoño se llenan los mostradores de las fruterías con las mejores calabazas del año y, aunque este es un postre más típico de Carnavales y de Cuaresma, realmente es una pena no aprovechar las calabazas de temporada para preparar unas deliciosas tortitas que saben a cabalaza de la buena.

Además, sea cual sea la celebración que practiquen el próximo Día de Todos los Santos, estas tortitas democratizarán el encuentro como pocos alimentos, si ustedes son de los que entran en el debate de honrar a los difuntos comiendo castañas, acudiendo al arranque de un Rancho de Ánimas donde todavía guardan a salvo nuestras más arraigadas tradiciones o por el contrario, visten a sus retoños de monstruitos y los llevan a pedir chuches por las puertas del vecindario.

No voy a entrar en debates, en mi casa, de toda la vida no había más celebración que la de acompañar a mi abuela a dejar bonitas las tumbas y nichos de sus seres queridos en el cementerio. A ella hacer eso, le daba paz. De sobremesa, las castañas guisadas con anís o asadas en sartén vieja con sal gruesa y a rezar, por los que ya no están para que Dios los tuviera en su Gloria.

Un día, después del ajetreo y de digerir las castañas, le pedí estas tortitas porque en casa lucía imponente una calabaza gigante que le habían regalado a mi madre. Cedió a mi deseo y recuerdo que me dijo, pues también está bien preparar estas tortitas porque ahora saben mejor que en Cuaresma.

Ingredientes para preparar tortitas de calabaza 1 kg de calabaza

350 g de harina simple de trigo

Una cucharadita de anís

3 cucharadas soperas de azúcar

Aceite de oliva suave

Un sobre de Polvos Royal

3 huevos

Cómo preparar unas deliciosas tortitas de calabaza 1 Comenzaremos pelando, lavando y cortando en cuadros la calabaza. 2 La colocaremos en un caldero alto y la cubriremos de agua, junto con la cucharadita de anís. 3 Dejaremos que hierva y mantendremos así, durante 15 minutos. 4 Retiraremos del calor y la dejaremos escurrir, mínimo durante una hora. 5 Una vez bien escurrida, depositaremos toda la calabaza en un vaso de batidora eléctrica y añadiremos los tres huevos. 6 Seguidamente añadiremos el azúcar y batiremos todo hasta dejarlo con consistencia de puré. Reservamos. 7 En un recipiente aparte, pondremos la harina y el sobre de Polvos Royal y mezclaremos ambos. 8 Sobre esta mezcla, verteremos el puré de calabaza que teníamos reservado. 9 Con ayuda de unas varillas eléctricas, batiremos todo hasta conseguir un puré, más bien espeso y cremoso. 10 En una sartén con buen diámetro, pondremos aceite que cubra el fondo más un dedo de altura y la calentaremos a temperatura media. Una vez caliente y con la ayuda de un cucharón sopero, lo llenare os hasta la mitad de su cavidad y apoyando el cucharón en la sartén, verteremos despacio el contenido para que se forme la tortita. 11 Dejaremos que se vayan haciendo, teniendo en cuenta que, cuando observen las primeras burbujas alrededor, será el momento de darles la vuelta, con cuidado. Mantendremos un minuto más y estarán hechas. 12 Al retirarlas de la sartén, las colocaremos sobre papel absorbente para que escurra el exceso de aceite. 13 Se pueden comer tanto calientes como del tiempo, nunca frías de nevera y para acompañar, nada mejor que regar un buen chorrito de miel por encima de las tortitas.