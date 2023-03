La de esta semana, es una receta humilde que, generación tras generación, se ha preparado y se sigue preparando en todos los hogares canarios, hasta donde nuestra memoria alcanza.

Este plato sirvió para alimentar a muchas familias en épocas de carestía, primero porque sus ingredientes solían y suelen ser económicos y segundo y, no menos importante, porque son productos de cercanía, que nacen en nuestra tierra y con un sabor y características más que excepcionales.

Recuerdo que, siendo niña, no me gustaba nada el sabor del cilantro. No supe apreciarlo hasta que fui más mayorcita pero lo que sí que me encantaba, era jugar en el caldo con la cuchara. Intentaba rescatar los restos del huevo en el caldo porque la textura que adquiere este ingrediente, gracias al almidón de la papa, me parecía y, me sigue pareciendo, un auténtico manjar.

Hoy por hoy, cocinarlo es reconciliarme con todo aquello que de niña rechazaba, a saber, por qué.

Lo saboreo y lo disfruto con intensidad, porque un buen caldo de papas, con todo lo básico que a otros pueda parecerles, es un primer plato excepcional.