Deliciosa ensalada de puerros, manzana y jamón

Me encantaba ir de pequeña al supermercado de El Corte Inglés, aunque siendo del todo sincera, aún hoy en día me parece un planazo.

Me gustaba más si al paseo me llevaba mi abuela Ana, porque, antojo que tuviera ella me lo concedía sin tener que suplicarle. Además, si era sábado, el super se llenaba de expositores con degustaciones varias y me gustaran o no, yo lo probaba todo. Aquello sí que eran aperitivos o meriendas variadas.

Pues uno de los «regalitos» que le pedía a mi abuela era esta ensalada. La vendían en tarrinas pequeñas, en la nevera de los lácteos, la marca y los ingredientes veían en alemán y, por aquel entonces nadie obligaba a un etiquetado traducido. Me daba lo mismo lo que llevara, a mí lo que me encantaba era llegar a casa, coger un tenedor tamaño postre y sentarme una sillita en el balcón para no tener que repartir con mis hermanas. Una vez crecí y aprendí a hacer las cosas por mí misma, busqué esta receta y la preparé y desde aquel entonces cada vez que se me antoja, me la preparo, me la como y aún me sigue sabiendo sentarme a disfrutarla en la terraza de mi casa, a ser posible en soledad y con un tenedor pequeño. Me sigue encantando y de paso, también me sabe a mi abuela, a nuestros paseos y a su empeño por hacer siempre felices a todos sus nietos. Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 1 minuto

Tiempo total 15 minutos más 4 horas de frio

Comensales 4

Calorías No demasiadas Categorías Ensaladas Ingredientes 2 puerros

150 g de jamón cocido en lonchas algo gruesas

1 manzana roja

Cebollino al gusto

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharada de mostaza

1 cucharada tamaño postre de vinagre de manzana

Agua para la cocción del puerro

Pimienta negra

Sal gruesa Paso 1: el puerro Comenzaremos cortando el puerro en juliana. Cortamos los puerros en juliana C7 Paso 2: el agua En un caldero pequeño, pondremos abundante agua a hervir con un puñadito de sal gruesa. Hervimos agua con sal C7 Paso 3: el jamón Mientras hierve el agua, iremos cortando las lonchas de jamón en tiras. Cortamos el jamón en tiras C7 Paso 4: escaldamos Una vez rompa el hervor, escaldaremos los puerros durante 1 minuto. Escaldamos el puerro C7 Paso 5: cortamos la cocción En un recipiente aparte, incorporaremos unos cubos de hielo y agua fría y, tan pronto como pase el minuto, escurriremos ligeramente los puerros del agua hirviendo y los mantendremos durante 1 minuto más, en el agua con hielo. Sumergimos los puerros en agua con hielo C7 Paso 6: secamos Una vez que el agua helada haya roto la cocción, los dejaremos escurrir hasta que se sequen. Escurrimos los puerros hasta que se sequen C7 Paso 7: la manzana Mientras tanto, cortaremos también en tiras la manzana. Cortamos en tiras la manzana C7 Paso 8: empezamos a mezclar Incorporaremos el jamón y la manzana a una ensaladera. Colocamos el jamón y la manzana en una ensaladera C7 Paso 9: la salsa En un recipiente aparte, mezclaremos la mayonesa y la mostaza. Mezclamos mayonesa y mostaza C7 Paso 10: el toque Añadiremos también la cucharadita de vinagre y al gusto, daremos un toque de pimienta negra. Añadimos vinagre y pimienta C7 Paso 11: integramos Mezclaremos hasta que todos los ingredientes de la salsa se integren y ya la tendremos lista. La salsa C7 Paso 12: montamos la ensalada Por último, incorporaremos los puerros a la ensaladera y añadiremos la salsa. Mezclaremos hasta que todo quede perfectamente integrado. Añadimos el puerro y la salsa C7 Paso final: enfriamos Taparemos bien y guardaremos en la nevera durante unas 4 horas como mínimo. Esta ensalada gana en sabor cuanto más tiempo la tengamos en frío, incluso está mejor de un día para otro. Justo antes de llevarla a la mesa, picaremos cebollino por encima y a disfrutar. Como idea, acompañarla de unas tostadas de un buen pan artesano, es pura delicia. Ensalada de puerros, manzana y jamón C7