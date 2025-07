La receta de la ensalada de pollo más sabrosa que hayas probado jamás

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 30 de julio 2025, 00:05 Compartir

Desde pequeña soy muy fan de las ensaladas de pollo, de hecho, conocía todas las de los restaurantes a los que mis padres me llevaban y la mayoría de ellas estaban bien bañaditas en salsa rosa.

Pocos años después la ensalada César irrumpió en las cartas de muchos restaurantes y también me volví adicta, hasta que descubrí que la auténtica y genuina no llevaba pollo y nunca más se lo he vuelto a añadir cuando la preparo en casa. De hecho, alguna vez se las he compartido y, por si quieren refrescar la receta, la tienen en este enlace.

Eso sí, desde que esta receta llegó a mi vida no ha habido semana en que no la prepare porque básicamente lo tiene todo: sabor, equilibrio y sencillez. Cuatro aspectos básicos y esenciales para mí. Además, resulta de lo más saludable y ahora que parece que la proteína es el 'padrenuestro' de la alimentación, esta receta cumple con creces el precepto.

El picor y la textura de la rúcula la convierte en una elaboración de lo más sugerente, la intensidad del pepinillo que, si no te gusta puedes variar por aceitunas verdes, y la cebolla viene a añadir ese puntito de alegría que siempre es bienvenido.

Una receta diferente, sana y sabrosa que se prepara en apenas 20 minutos y con una vinagreta de lo más ligera porque, en esta receta el yogur es el leal compañero.

Ideal para almuerzos y cenas de verano, ahora que el calor no deja ni un ratito de tregua y si se te ocurre llevártela en un táper a cualquier parte, esta receta no te defraudará porque no es de las que se remilguen y pierdan toda su gracia.

En resumen, esta receta es tan perfecta que ha sido capaz de mejorar a las que llenaron de sabor mi niñez y es que ya no la cambio por ninguna otra.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 20 minutos

Comensales 3

Dificultad Muy fácil Categorías Recetas de ensaladas Ingredientes 100 g de rúcula

1 pechuga de pollo

12 pepinillos

1 cebolla morada

Sal gruesa

Pimienta negra

1 yogur natural

1 cucharadita de mostaza de Dijon no granulada

1 cucharada sopera de mayonesa

1 toque de eneldo

Unas gotas de limón

Aceite de oliva Paso 1 Comenzaremos salpimentando la pechuga de pollo.

Ampliar Salpimentamos la pechuga de pollo C7

Paso 2 Salteamos la pechuga de pollo en un poco de aceite hasta que estén bien dorada por fuera pero que quede jugosa en su interior.

Ampliar Doramos la pechuga C7

Paso 3 En lo que salteamos la pechuga podremos ir montando el resto de la ensalada. Para ello incorporaremos la rúcula lavada y seca en una fuente amplia.

Ampliar Incorporamos la rúcula a una fuente C7

Paso 4 Seguidamente, partiremos los pepinillos en pedacitos y los añadiremos junto con la rúcula.

Ampliar Partimos los pepinillos en pedacitos C7

Paso 5 Haremos lo mismo con la cebolla y también la incorporaremos a la fuente.

Ampliar Partimos y añadimos la cebolla C7

Paso 6 Comprobaremos que la pechuga está bien hecha cortándola por la mitad.

Ampliar Comprobamos el ùnto de la pechuga C7

Paso 7 Una vez comprobado, la cortaremos en trocitos tamaño bocado.

Ampliar Cortamos la pechuga C7

Paso 8 Incorporaremos el pollo junto con el resto de los ingredientes.

Ampliar Incorporamos el pollo a la ensalada C7

Paso 9 Y ya solo nos quedará montar la vinagreta. Para ello dispondremos en un cuenco el yogur, la mayonesa, la mostaza y el toque de eneldo.

Ampliar Montamos la vinagreta C7

Paso 10 Añadiremos unas gotas de limón.

Añadimos unas gotas de limón C7

Paso 11 Con ayuda de un batidor manual integraremos la vinagreta hasta que se cree una salsa homogénea.

Ampliar Mezclamos la vinagreta C7

Paso 12 Verteremos la vinagreta por la ensalada y mezclaremos hasta que quede bien repartida.

Ampliar Aliñamos con la vinagreta C7

Paso final Y ya solo queda dejar enfriar unos 20 minutos y llevar a la mesa o al táper. Deliciosa.

Ampliar Deliciosa ensalada de pollo C7