La auténtica ensalada César

Me declaro fan incondicional de la ensalada César. La descubrí hace algunos años, que ya empiezan a ser muchos, por pura casualidad. Ya he confesado en muchas ocasiones que debí ser animalito de pasto en otra vida porque podría alimentarme de verde, hierbas, verduras y hortalizas sin echar nada en falta, así que, la primera vez que vi en una carta una ensalada con nombre propio, me lancé a probar. Me gustó tanto que, a partir de ese momento, no me resistía en mis comandas cada vez que daba con ella en una carta.

Unas me gustaban más y otras menos, pero si había un denominador común y es que ninguna era igual a la otra. Algo fallaba, sobre todo en el aliño o en la proteína. Así que no me quedaba más remedio que investigar procedencia y autenticidad de la ensalada César. Yo quería saber, de todas las que había probado, cuál era la de verdad, no porque las versiones no sean acertadas, es más, enriquecen siempre al paladar en particular y a la gastronomía en general, pero cuando se conoce el origen de las cosas, las versiones también mejoran. Libros, publicaciones y webs se convirtieron en la obsesión de aquella semana y descubrí que, la procedencia de esta receta es mejicana, concretamente de Tijuana. De hecho, es la receta mejicana más replicada en el mundo. Ni los tacos, ni las fajitas, ni tan siquiera el guacamole. Nació por casualidad y por necesidad. Remontándonos a su cronología, debemos situarnos en el casi fin de la Primera Guerra Mundial. Por aquel entonces, uno de los hermanos Cardini regentaba los bajos del Hotel César en Tijuana. El segundo de ellos, Alessandro, piloto militar aterrizó con su escuadrón, un 4 de juli, en San Diego y convidó a comer algo a su escuadrón en el local familiar regentado por su hermano Cesare. Entre la carestía por la guerra y los continuos expolios por parte de los vecinos americanos, Alessandro montó una ensalada con lo que encontró en las despensas y tanto fue lo que triunfó, que no tardaron en denominarla «la ensalada del aviador». No tardó en coger muchísima fama, sobre todo se divulgó entre todos aquellos que cruzaban la frontera desde EE.UU, huyendo de la Ley Seca. Actrices, actores, escritores y farándula en general, llegaban a diario hasta Tijuana y muchos de ellos hasta el Hotel César a disfrutar, no solo de algo de alcohol, sino también de esta mundialmente famosa, ensalada César. Así que ya saben, la original, nació en Méjico, no lleva pollo y la mejor manera de prepararla es en la propia mesa. Además, se comía con las manos, pero, si quiere saber cómo se hace la auténtica ensalada César, aquí encontrará el paso a paso y garantizo que está realmente espectacular. Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 1 minuto

Tiempo total 25 minutos

Comensales 3

Calorías No muchas Categorías Ensaladas Ingredientes 1 lechuga romana o cogollos de lechuga

150 g de picatostes de pan tostado

1 anchoa

Sal gruesa

Pimienta negra en molinillo

1 huevo

Agua

2 cubitos de hielo

70 ml de aceite de oliva virgen extra

25 ml de salsa Worcestershire (salsa Perrins)

100 g de queso parmesano

1 diente de ajo Paso 1 Comenzaremos separando las hojas de la lechuga, pero es muy importante mantenerlas enteras. Las lavaremos y las dejaremos que escurran hasta secarse bien. Pueden pasarlas por centrifugadora de alimentos o bien secarlas con papel absorbente. Ampliar Lavaremos y secaremos las hojas de lechuga enteras C7 Paso 2 En un bol, incorporaremos los picatostes de pan y añadiremos una anchoa. Con ayuda de una cuchara removeremos la anchoa entre el pan, para que éste se impregne de sabor y así lo mantendremos hasta el momento de añadirlo a la ensalada. Ampliar Removemos la anchoa entre el pan C7 Paso 3 Rallaremos el queso y reservaremos. Ampliar Rallamos el queso parmesano C7 Paso 4 Pondremos agua a hervir, lo suficiente como para cocer un huevo. Una vez rompa el hervor, introduciremos el huevo y lo escaldaremos durante 1 minuto. Ampliar Escaldamos el huevo durante 1 minuto C7 Paso 5 Justo pasado el minuto retiraremos el huevo del agua hirviendo y lo pasaremos automáticamente a agua con hielo, para así cortar de golpe la cocción. Mantendremos en el agua fría hasta el momento de emplearlo. Ampliar Cortamos la cocción en agua helada C7 Paso 6 Pelaremos el diente de ajo y lo pincharemos en un tenedor. Frotaremos el diente de ajo por todas las paredes y el fondo de la ensaladera donde montaremos nuestra ensalada. Una vez que la aromaticemos, desecharemos el ajo. Ampliar Aromatizamos la ensaladera C7 Paso 7 En esa fuente que hemos preparado, incorporaremos las hojas de lechuga, enteras y secas. Añadiremos sal al gusto. Ampliar Incorporamos las lechugas y rectificamos de sal C7 Paso 8 Añadiremos la pimienta negra recién molida. Y una recomendación, mejor ser más generosos con la pimienta que con la sal. Ampliar Aderezamos con pimienta negra C7 Paso 9 Recuperaremos el bol con los picatostes de pan, desecharemos la anchoa y añadiremos el pan a la ensaladera. Ampliar Incorporamos el pan sin la anchoa C7 Paso 10 Seguidamente añadiremos el queso parmesano, reservándonos unos 20 g para el emplatado final. Ampliar Incroporamos el queso parmesano C7 Paso 11 Sobre la marcha añadiremos el huevo, el aceite y la salsa Worcestershire. Ampliar Añadimos el huevo, el aceite y la salsa Worscesteshire Paso 12 Con la ayuda de una cuchara iremos removiendo todo hasta que el aliño de huevo, aceite y salsa emulsione, hidratando así toda la ensalada y hasta que observemos que no quedan restos del huevo. Ampliar Emulsionamos C7 Paso final Emplataremos sobre la marcha. Para ello, repescaremos las hojas de la lechuga enteras, añadiremos los picatostes de pan por encima y, para terminar, esparciremos el queso rallado que teníamos reservado para dar el último toque. ¿El resultado? Una ensalada súper sabrosa, enormemente divertida de hacer y, sobre todo, auténtica y genuina. Ampliar Auténtica ensalada César C7