Gran Canaria deslumbra en San Sebastián Gastronomika con un comedor que sabe a territorio

Vanesa Delgado Caballero San Sebastián Lunes, 6 de octubre 2025, 18:31 Compartir

Gran Canaria ha vuelto a conquistar el Palacio Kursaal en la 27ª edición de San Sebastián Gastronomika, uno de los congresos culinarios más prestigiosos del mundo, que este año gira en torno al lema 'Tradición y regeneración'.

La gran novedad: un stand convertido en comedor donde el sabor lo pone el territorio, los cocineros y los vinos de la isla. Una puesta en escena sencilla y brillante que refleja con acierto la evolución de la gastronomía grancanaria: menos escaparate y más experiencia, menos discurso y más sabor.

Ampliar Comedor de Gran Canaria en San Sebastián Gastronomika C7

La delegación de Gran Canaria, impulsada por el programa Gran Canaria Me Gusta del Cabildo de Gran Canaria con el apoyo de la Cámara de Comercio, viajó a Donostia con siete chefs, tres sumilleres y un enólogo, todos abanderando un mismo mensaje: la cocina como reflejo del paisaje y desde la exaltación del producto local.

La consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, acompañó a los representantes isleños y subrayó que «traemos al norte el mensaje de la Ecoisla, el del binomio paisaje-cocina y el del respeto al territorio. Venir a San Sebastián es mostrar al mundo cómo Gran Canaria convierte la sostenibilidad en acción gastronómica».

Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico e Industria del Cabildo de Gran Canaria C7

Un comedor con alma de isla

El lunes, el stand rebautizado como 'Comedor Gran Canaria' abrió sus puertas con una propuesta vibrante: los chefs Jenisse Ferrari(Qué Leche!) y Aridani Alonso(Casa Romántica) firmaron un menú a cuatro manos donde el producto local fue absoluto protagonista.

Aridani Alonso, chef de Casa Romántica C7

Croquetas de conejo en salmorejo, calamar con aguacate y millo, aguachile vegano, arroz a la cubana, pescado con escaldón de gofio, cabrito asado con tapioca y yuca, y un postre de café de Agaete, chocolate y algarroba acompañados por un licor de gofio, compusieron un relato gastronómico que hizo viajar al público profesional desde los más profundos barrancos grancanarios hasta la costa atlántica en apenas siete bocados.

Pescado, caldo y escaldón de Alonso; Arroz a la cubana de Ferrari y el licor de gofio del sumiller Carlos Peña

El maridaje, orquestado por el sumiller Carlos Peña (Casa Romántica) con vinos de Bien de Altura, del enólogo y viticultor Carmelo Peña, completó una experiencia que muchos asistentes describieron como 'una comida con aroma a isla'.

Ampliar Sansofi, uno de los vinos de Bien de Altura C7

Gran Canaria como ejemplo de cocina rural

Ampliar De izquierda a derecha, Borja Marrero, José Gordón, Luis Alberto Lera y Benjamín Lana C7

Por la tarde, el protagonismo se trasladó al escenario principal del Kursaal con la mesa redonda 'Cocineros rurales contra los incendios', donde el chef grancanario Borja Marrero (Muxgo), con una estrella Michelin y una verde, compartió reflexión junto a Luis Alberto Lera (Lera), José Gordón (El Capricho) y Benjamín Lana (director de San Sebastián Gastronómika) sobre el papel de la cocina rural en la defensa del paisaje y la sostenibilidad real de los ecosistemas pero, sobre todo, sobre de los incendios que han asolado los territorios sobre los que se sostiene la cocina y el producto de los tres chefs.

Una mesa redonda que invita a no aparcar la reflexión hasta el próximo año, cuando los incendios vuelvan a ser una amenaza para el entorno, sino que, muy al contrario, un entorno que se cuida se protege y se atiende, nunca se verá amenazado.

La jornada inaugural del lunes, culminará por parte de la delegación grancanaria en el Palacio Miramar con sello grancanario: el restaurante Los Guayres (Hotel Cordial Mogán) servirá una tapa de atún rojo, remolacha y beurre blanc de chochos, que simbolizará el diálogo entre tradición atlántica y técnica contemporánea.

Tres días de territorio, vino y hermandad

El martes 7, los chefs Abraham Ortega (Tabaiba y Verode) y Richard Díaz (Sorondongo) tomarán el relevo con un menú armonizado por la sumiller Alba Bernal.

Por la noche, la Sociedad Gastronómica Gaztelubide acogerá un encuentro con sabor a Gran Canaria con los cocineros Miguel Herrera y Alejandro Mederos (Camino al Jamonal y Anteo respectivamente), que cocinarán aperitivos de queso de Flor, conejo en salmorejo y garbanzada, maridados con vinos de Bien de Altura y la sidra espumosa Tuscany.

El miércoles 8 cerrará la participación insular una cata profesional de quesos y vinos dirigida por David Ghosn, presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, y el enólogo Carmelo Peña. Los protagonistas serán los productos de las queserías Altos de Moya, Guedes, Era del Cardón y Cortijo Las Hoyas, acompañados por los vinos de altura de Gran Canaria.

La Ecoisla como hilo conductor

Quesos artesanos, café de Agaete, calamar, cabrito, gofio, chorizo de Teror, aguacates y mangos son los estandartes de una gastronomía que no solo se degusta, sino que se relata a sí misma desde el primer bocado.

Ampliar Plátanos de Gran Canaria

Con esta presencia, Gran Canaria Me Gusta refuerza su estrategia de promoción integral del territorio a través de la cocina, reivindicando los valores de identidad, paisaje y sostenibilidad que nos definen y desde donde somos capaces de acercar al numeroso público del Kursaal los miles de kilómetros que les separan de Gran Canaria.

«Gran Canaria es un territorio diverso, con un producto singular y un sector cada vez más comprometido con la calidad y el origen. Este comedor en Gastronomika es la mejor metáfora de lo que somos: un lugar donde el sabor nace del paisaje», concluyó Minerva Alonso.

Años de trabajo desde el Cabildo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio, de su convicción por el producto grancanario y por las manos que lo trabajan, desde el campo, el mar y la cocina reciben hoy en este internacional congreso el caluroso aplauso del público y de los profesionales, porque, sin duda, esta presencia y su puesta en escena consolidan de manera inequívoca todas las virtudes de la isla redonda.