Casa Romántica ofrecerá un almuerzo a los asistentes profesionales de San Sebastian Gastronomika

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 17:18 Compartir

Casa Romántica (Agaete, Gran Canaria), será el restaurante encargado por 'Gran Canaria Me Gusta' para ofrecer un almuerzo, el lunes 6 de octubre, a los asistentes profesionales al congreso San Sebastian Gastronomika 2025 (del 6 al 8 de octubre).

El director y propietario, Víctor Lugo, junto al chef, Aridani Alonso, llenarán de sus progresivos sabores grancanarios el comedor de Gran Canaria, junto al Asador del congreso.

Con el leit motiv que destaca al restaurante -uso prácticamente exclusivo de productos de sus fincas, que ocupan 250.000 m2-, Lugo y Alonso han creado un menú que escenificará algunas de sus piezas culinarias más reconocidas.

Así, como aperitivos: el calamar-aguacate-millo; y la croqueta de conejo en salmorejo con mojo de almendras ahumadas

El plato principal: pescado de temporada - escaldón de gofio- caldo de pescado.

Ampliar Café de Agaete Casa Romántica C7

Y el postre: café de Agaete- chocolate- algarroba.

Hay que destacar que el café de Agaete, de Finca La Laja, es cultivado por Víctor Lugo, siendo el más septentrional del mundo, a lo que hay que añadir que Casa Romántica es el único restaurante que ofrece su propio café.

Para la armonía de vinos, Carlos Peña oficiará en el almuerzo de sumiller, y cerrará la fiesta gastronómica con su famoso licor de gofio propio.

Casa Romántica, extraordinario ejemplo de sostenibilidad

Ampliar Fachada de Casa Romántica C7

Casa Romántica se suministra de todo lo que producen sus fincas, tres separadas por diferentes producciones. En verano, mangos, aguacates y maracuyá. Además de cebollas, tomates, calabazas, papas, millo, granadas, limones, plátanos… Además, poseen su propia bodega y es el único restaurante que tiene su propio café durante todo el año destacado como atractivo en los menús degustación.

También tienen acuerdos con otros agricultores de la zona que les facilitan lo que tienen en sus fincas, así como un acuerdo con la Cofradía de Pescadores de Agaete para los pescados, siempre seleccionando los primeros en llegar a puerto. Otro acuerdo es con la DO de quesos de Gran Canaria. Por fin, un 50 por ciento de la carta de vinos es canaria.

Casa Romántica tiene exigentes protocolos de gestión de residuos. Con los desechos elaboran compost, y reciclan todo el vidrio y el cartón.

Casa Romántica exige a las empresas de suministro certificados de sostenibilidad y ausencia de plástico.

Su sistema de uso de agua para consumo es a través de agua filtrada por ellos mismos, por lo que no gastan botellas ni plástico.

Todo el mobiliario del restaurante es reciclado, las lámparas que llegaron de hoteles del sur de la isla y del teatro Perez Galdós, auténticas obras de arte creadas por Néstor Álamo.

Toda la vajilla y las pinturas que decoran el espacio están realizadas por artistas de Gran Canaria.

Casa Romántica recoge las aguas de la lluvia para el riego de sus fincas, además tiene una zona de guarda para sus vinos en una cueva para su conservación de forma natural.

Casa Romántica tiene un circuito que pone en valor todos los productos de la isla de Gran Canaria, dando formación específica a su plantilla y a todas las personas que visitan el restaurante y las fincas.

Casa Romántica organiza visitas formativas (mensuales) para su personal a las diferentes empresas que les suministran productos como el aceite, la sal o los brotes.

Casa Romántica, actualmente, está diseñando un plan para la colocación de placas solares y puestos de carga para coches eléctricos.

La filosofía de casa romántica es la defensa del producto canario a través de un proyecto sostenible contribuyendo lo máximo posible a rebajar la huella de carbono.

El chef, Aridani Alonso

Formado en cocina en Gran Canaria, Aridani, que realizó varios cursos con los chefs Erlantz Gorostiza, Raúl Orellano y Raúl Resines, estalló, a pesar de su juventud, cuando tomó la jefatura de cocina del Hotel Cordial Roca Negra. Tras destacar como emergente promesa de la Nueva Cocina Canaria, y tras pasar por el restaurante Ragú de Las Palmas, se hizo cargo en 2022 del emocionante proyecto de Casa Romántica.

El director y propietario, Víctor Lugo

Víctor Lugo C7

Víctor Lugo, el inspirador. Licenciado en Comercio Exterior y Marketing. Víctor Lugo lleva toda la vida trabajando y dirigiendo en la Finca La Laja, donde se encuentra el café más septentrional del mundo (además de muchos otros productos agrícola), y en la bodega familiar, Los Berrazales, donde se ocupa de la viticultura, la vinicultura, la enología y el desarrollo turístico de todo el complejo. Víctor es catador profesional de cafés, vinos y quesos.

Durante los últimos 4 años ha inspirado y se ha volcado en el restaurante Casa Romántica, creando un Centro de Interpretación del producto de Gran Canaria.