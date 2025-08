Frescura en verde: sabores con aguacate

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 6 de agosto 2025, 13:45 Comenta Compartir

Con la llegada del verano, mantenernos hidratados y nutridos es más importante que nunca. La Organización Mundial del Aguacate (WAO) nos recuerda que su ingrediente estrella es un aliado natural perfecto para conseguirlo: rico en agua (hasta un 73% de su composición), potasio, magnesio y grasas saludables, imprescindibles para una dieta equilibrada entre los excesos veraniegos.

El aguacate es mucho más que un superalimento: es un aliado perfecto para mantenerse hidratado, nutrido y con energía durante los meses más calurosos del año. Además, su contenido en vitamina E y ácido oleico contribuye al bienestar de la piel, un extra muy valioso en esta época de sol y actividades al aire libre.

Y si a esto añadimos su textura cremosa y sabor suave hace que se convierta en un ingrediente versátil que encaja tanto en recetas saladas como en propuestas dulces. Desde ensaladas ligeras, tostas o smoothies, hasta helados y postres innovadores. Así, cuidarnos en verano puede ser sinónimo de disfrutar platos deliciosos y coloridos.

Nosotros nos hemos aventurado a hacer una pequeña recopilación por nuestra sección de gastronomía con algunas de las recetas más icónicas en las que su ingrediente estrella es también el aguacate, las cuales no dejaron a nadie indiferente y seguro muchos celebran poder recordarlas en esta temporada en la que esta fruta puede sacar de cualquier aprieto culinario.

Gazpacho de aguacate

La Organización Mundial del Aguacate reinterpreta este clásico plato español con un sorprendente y delicioso ingrediente… ¡El aguacate! Este plato estrella del verano es mucho más versátil de lo que pensamos ya que es una receta de nuestra gastronomía que ha evolucionado a lo largo de su historia ofreciendo distintas versiones que combinan ingredientes de excelentes propiedades.

Espectacular receta: rollo de aguacate y surimi

Con esta receta entramos de lleno en territorio materno porque hay elaboraciones que solo son suyas y no permite, bajo ningún concepto, que otros las hagamos. A mí, particularmente, esta manera de hacerlo no me disgusta en absoluto porque el toque dulzón del bizcocho, junto con la untuosidad de los mejores aguacates del año y el toque saladito e intenso del surimi hacen una conjunción perfecta que encanta a todo a quien lo prueba.

Timbal de gambones, aguacates y mangas

El timbal es esa pequeña melodía que comienzas a escuchar y te va gustando. La ración exacta que nos va equilibrando el paladar entre lo dulce, lo agrio y lo salado. Te quedas con ganas de más, pero hay que dejar espacio y emoción para el resto del concierto.

Cuatro tostas súper irresistibles con aguacate

Esta fruta, tan de moda por cierto, multiplica cualquier elaboración en sabor y beneficios para la salud. Nosotros hemos ideado cuatro tostas con base de aguacate porque, además, su versatilidad permite que prácticamente cualquier otro alimento, lo acompañe.

Aguacates rellenos de ceviche de gambas

Deliciosa y fresca receta con la que dar un giro a los clásicos aguacates rellenos. Rellenar aguacates, con un «casi» ceviche de gambas, es darle una vuelta de tuerca a los míticos aguacates rellenos de toda la vida con su salsa cocktail. Estos, se hacen más rápido, tienen menos calorías y mantienen intacto el protagonismo y el sabor del aguacate.

