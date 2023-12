Espectacular receta navideña: rollo de aguacate y surimi

Con esta receta entramos de lleno en territorio materno, porque, hay elaboraciones en Navidad que solo son suyas y no permite, bajo ningún concepto, que otros las hagamos

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 6 de diciembre 2023, 22:50

En este séptimo día de nuestro calendario gastronómico de Adviento, ya tocaba hacer una de las más espectaculares recetas maternas navideñas. Aunque, también he de advertirles que, esta no es exactamente su receta. A ella le gusta más ponerle langostinos o salmón, pero, me permito tomarme esta licencia porque el resultado de mi versión también está bien rico.

Ella, muy probablemente, se enfadará cuando la lea y me dirá que no se me ocurra presentarme con este rollo ni para Nochebuena, ni para Navidad, ni en Nochevieja porque será capaz de dejarla, con intencionado descuido, al fondo de la nevera. A mí, particularmente, esta manera de hacerlo no me disgusta en absoluto porque el toque dulzón del bizcocho, junto con la untuosidad de los mejores aguacates del año, que para mi son los de diciembre y el toque saladito e intenso del surimi hacen una conjunción perfecta que encanta a todo a quien lo prueba. Ligero y sabroso, un plato ideal para arrancar con los entrantes de las cenas más entrañables del año. Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo total 25 minutos, más tiempo de frío

Comensales 8

Calorías Unas cuántas Categorías Recetas para Navidad Ingredientes Una masa de bizcocho en rollo (en Navidad lo pueden encontrar en cualquier supermercado o panadería)

300 g de surimi rallado

2 cucharadas generosas de mayonesa

6 aguacates

Sal gruesa

Un chorrito de limón Paso 1 Comenzaremos pelando los aguacates y disponiéndolos en un recipiente para que nos sea más cómodo hacerlos puré, ayudándonos con un tenedor.

Verteremos un chorrito de limón para que los aguacates no se nos oxiden y una cucharadita de sal gruesa. En otro recipiente, dispondremos el surimi rallado. Puré de aguacates y surimi rallado C7 Paso 2 Añadiremos el surimi al puré de aguacates, mezclaremos muy bien hasta que ambos ingredientes queden perfectamente integrados y, sobre una superficie limpia, plana y seca, colocaremos extendido nuestr plancha de bizcocho. Mezclamos el surimi con el aguacate C7 Paso 3 Sobre toda la superficie del bizcocho untaremos una capa de mayonesa. Untamos de mayonesa el bizcocho C7 Paso 4 A partir de ese momento y con paciencia, iremos extendido todo el relleno de aguacates y surimi cubriendo toda la superficie. Cubrimos toda la superficie con el relleno C7 Paso 5 Una vez esté todo extendido, con mucho cuidado y delicadeza, iremos dando vueltas para enrollarlo, hasta el final. Iremos enrollando con mucho cuidado C7 Paso final Una vez terminado, taparemos muy bien para que el bizcocho no se reseque y lo conservaremos en la nevera hasta el momento de disfrutarlo. Opcional, untarlo de mayonesa por toda la superficie, justo antes de servirlo. Rollo de aguacate y surimi C7