El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee Retomar la rutina tras el verano se hace más ligera si vuelves a tomar contacto con los locales capitalinos donde el café y los sándwiches son absolutamente irresistibles

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:30 Compartir

Pongámonos en contexto, andaba yo en mi último día de vacaciones sentada en la arena de la playa de Las Burras con una amiga y de repente me entró el antojo por un sándwich mixto y por un café de los que se disfrutan a sorbitos, mientras el aroma inunda el paladar con solo acercarte la taza. Así se lo trasladé a ella, a lo que me respondió sin dudar ni un solo segundo: «Amiga, desde que llegues a Las Palmas vete a desayunar a Cuptural Coffee».

Cuptural Coffee C7

Una cosa llevó a la otra y entonces recordé un artículo de esta sección donde rendíamos homenaje a este sencillo, pero insuperable emparedado que es el mixto y allí estaba este local entre nuestros recomendados. Además recordé, semanas después de aquella publicación un encuentro casual con Paula y Myriam, manos y corazones de Cuptural, donde me contaban que, antes de lanzarse a abrir las puertas de este encantador local, tenían clarito y cristalino que su sándwich mixto tenía que ser todo un homenaje. Y vaya que si lo consiguieron.

El primer día de regreso a casa, llamada a mi hermana pequeña a la que echaba de menos y como plan, un desayuno juntas en Cuptural porque el reencuentro, tras estar más de 15 días sin verla, no merecía menos.

El local, a las 10:00 de la mañana ya estaba lleno hasta la bandera, andaba Myriam en su trajín habitual, cuidando cada grano de café y controlando la temperatura del tueste como solo se hace en Cuptural Coffee y como ya se lo contábamos hace un tiempo en esta misma sección.

Un café americano para mí y un coffee latte para ella, mientras nos decidíamos con qué los acompañaríamos, porque, en un local como éste, el café tiene la misma importancia que el bocado.

Ampliar Cuptural Coffee C7

El mixto estaba claro y quedaba sumarle otro, a decidir entre un auténtico, explosivo y soberbio 'tuna melt', o cualquiera de sus tostas: desde las sencillas, pero siempre apetecibles con mantequilla y mermelada, pasando por las de tomate, las de aguacate, las de humus con tomate y hasta la versión dulce con crema de cacahuete casera, chocolate y coco.

Ampliar Tosta de aguacate en Cuptural Coffee C7

Un carta ideal y perfecta por la que despertarte contento cada mañana, de lunes a sábado en un amplio horario que llega desde las 08:00 o 8:30 los lunes y sábado y hasta bien entrado el mediodía.

Su sándwich mixto, el mejor de la capital

Según se nos acercaban a la mesa los sándwiches, al final nos decidimos por el imprescindible mixto y el 'tuna melt', abrimos los ojos del todo y hasta fuimos capaces de mantenernos en silencio mientras disfrutábamos de ambos; el mixto de Cuptural, con queso emmental, queso cheddar, lacón (que no cualquier jamón cocido) y mantequilla artesana. Y todo ello envuelto en pan de Panalogía.

Ampliar Sándwich mixto de Cuptural Coffee C7

El de 'tuna melt' que también lo hacen suyo con una versión cargada de potencia y matices: atún, pepinillo encurtido, cebolla roja, mayonesa, mostaza, tomate y queso cheddar. Y, como no, el nivel superlativo lo aporta el pan de Panalogía.

Ampliar 'Tuna Melt' de Cuptural Coffee C7

Uno y otro irresistibles, pero, qué duda cabe que el sándwich mixto siempre ha sido una elaboración popular capaz de robar corazones y en Cuptural son conscientes de ello, así que, lo que está claro es que cualquiera de sus elaboraciones, empezando por el café y terminando por sus sándwiches o tostas son perfectas, pero, a su sándwich mixto le confieren tanto cariño que, sin duda alguna, es el mejor sándwich mixto de la capital grancanaria.