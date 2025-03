«All or Nothing», la mejor cadena de hamburgueserías de España 2025

Hamburguesa Chicote de «All or Nothing»

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de marzo 2025, 09:51

Lo hicieron en 2023, proclamándose como «Mejor Burger de Canarias 2023 y finalista en el campeonato de España 2023», durante 2024 se expandieron a Tenerife, con locales en Santa Cruz y en La Laguna y creciendo también en Gran Canaria, tanto en la capital en el barrio de Siete Palmas como en el municipio de Telde.

Un total de cinco locales donde, la consigna de 'negocio familiar' sigue siendo la constante, de lo contrario no habrían crecido de la manera exponencial que lo han hecho y, además, en tiempo récord.

Ampliar Celebrando el reconocimiento C7

Cultura, inspiración y pasión

De aquel muchacho, amante del arte urbano, apasionado y empeñando en crear la mejor hamburguesa, queda todo. El motor es el mismo que en su día lo impulsó y lo llenó de valor, dando lo que tenía y empeñándose en abrir un negocio donde las hamburguesas se convirtieran en iconos de la capital grancanaria, sin complejos y sin nada que envidiar a otros lugares del mundo.

Ampliar «All or Nothing», icono de la capital grancanaria C7

Viajó y atravesó océanos, regresó a casa y elaboró para el público canario todo lo que aprendió. Historias y kilómetros que cuentan viajes de ida y de vuelta en cada mordisco y en cada combinación que se le ocurre, a Tanis a y su «team», porque juntos son uno y conforman una auténtica familia.

Cinco locales en cuatro años

Ningún ingrediente de los que conforman sus hamburguesas es fruto de la casualidad. Aquí se mide hasta la densidad de la miga del pan, lo mismo con las salsas de elaboración propia, con las carnes, maduradas y tratadas a cuchillo por el equipo y a diario y de resto, rendirse a la imaginación, que en All or Nothing es prácticamente infinita.

«All or Nothing» C7

Hoy ya se puede disfrutar de todas y cada una de sus elaboraciones en cualquiera de sus cinco locales, tres en Gran Canaria, dos en Tenerife y, a pesar del crecimiento sigue siendo imprescindible reservar si no quieres quedarte con las ganas de probar.

La mejor cadena de burger de España es canaria

Ampliar Título del reconocimiento C7

El reconocimiento a cada uno de los cinco locales les ha valido, a Tanis y su equipo, para proclamarse desde ayer, como la «Mejor cadena de Burger de España», reconocimiento que les llena, sobre todo de emoción, demostrando una vez más que, todo lo que llevó a Tanis hace dos años a apostarlo todo y a revolucionar las hamburguesas, enseñándonos que existían y existen otra forma de hacer las cosas, tiene premio.

Ampliar Tanis en plena faena C7

Enhorabuena a la familia «All or Nothing» y a seguir sumando éxitos y proyectos porque seguro que en todos y cada uno seguirán poniendo todas sus ganas, su energía, su pasión y todo el corazón.