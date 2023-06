Feijóo acepta un cara a cara con Sánchez el 10 de julio en Atresmedia

La normativa a nivel nacional no obliga a celebrar debates electorales, pero los cara a cara entre los principales candidatos a la presidencia se han convertido en un clásico televisivo de las campañas. En esta ocasión, sin embargo, y a falta de diez días para el pistoletazo de salida, las posiciones entre PP y PSOE no pueden estar más enconadas.

Mientras, por un lado, el PP fue el único partido de los convocados por RTVE que no asistió este martes a la reunión para discutir los detalles de los debates previos al 23-J, por otro lado desde Génova se abrían a un cara a cara entre Feijóo y Sánchez el próximo 10 de julio; eso sí, en Atresmedia. Una propuesta que el PSOE ha aceptado, según fuentes socialistas, aunque lamentando que el Partido Popular «esté rechazando el resto de debates que están pidiendo los medios».

Los populares, además, tampoco descartan otro en el que participen PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu. Una opción de la que «toman nota» en el grupo mediático, que ofreció hacerlo entre las cuatro primeras fuerzas políticas.

Según fuentes populares, el motivo de decidirse por Atresmedia es que fue el primero en proponer el cara a cara, el 29 de mayo. «Entendemos que el PSOE, ávido de debates, aceptará hoy mismo la propuesta. Por ello, esperamos iniciar las conversaciones para acordar los términos de los mismos lo antes posible», insistían las mismas fuentes.

La opción del cara a cara en Atresmedia cierra la puerta a la presencia de Feijóo en RTVE. Este martes, de hecho, Esteban González Pons, vicesecretario de Acción Institucional del PP, puso en tela de juicio la neutralidad del director de informativos de RTVE, al que se ve como «parte de la estrategia del PSOE». Este martes, de hecho, cuestionó el que la negociación para abordar los debates –realizada siempre entre partidos– se retomara en la televisión pública después de que el PSOE decidiera no acudir a la reunión propuesta por el PP.

«Nosotros citamos al PSOE a una reunión el lunes pasado a la que el PSOE optó por no acudir rompiendo la negociación. Lo que no podíamos ni imaginar es que la recuperación de esa negociación rota, en representación del PSOE, la iba a protagonizar el jefe de informativos de RTVE. No nos extraña, pero reconozco que no lo esperábamos», dijo Pons a través de un comunicado.