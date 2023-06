Feijóo censura a Sánchez por «meter miedo» y «demonizar» los pactos con Vox

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado este martes su paso por Valencia para defender las alianzas a las que ha llegado el PP tras los resultados del 28-M, en su mayoría con Vox, y censurar la estrategia de Pedro Sánchez de «meter miedo» y «demonizar» esos pactos pese a que él, ha indicado, hizo «el pacto Frankenstein». «Pactó con el mayor extremismo y populismo de Europa, así que lecciones no vamos a recibir», ha asegurado en referencia a los acuerdos con Unidas Podemos y los independentistas vascos y catalanes.

La victoria de los populares y el pacto exprés con Vox para el Gobierno autonómico han despejado el camino al equipo de Carlos Mazón pese a las complicaciones surgidas tras las declaraciones de sus socios donde se negaba la existencia de la violencia de género. «Los ciudadanos de Valencia y del resto de España pueden estar tranquilos, porque no renunciaremos -aseveró Feijóo- a ninguno de nuestros principios, y siempre conformaremos gobiernos proporcionados a los resultados en cada autonomía, y no tengan dudas de que gobernaremos para todos». Estos pactos, ha señalado, son «garantía de gobernabilidad».

Feijóo ha aprovechado la cita para hablar de su proyecto de Gobierno y de la necesidad de estar en la calle «y no refugiarse en los platós de televisión», en clara referencia a Sánchez. También ha criticado la fecha de las elecciones (23 julio). «En un mes de vacaciones, con 40 grados y puentes festivos. No quiere que votemos. Pero acudiremos masivamente contra el que no nos quiere dejar votar».

El dirigente socialista, según Feijóo, se ha escondido hasta la fecha de los debates y de las entrevistas, que ahora concede con inusitada frecuencia. «Esto no debe sorprender. Hace todo lo contrario de lo que ha dicho». El líder popular ha recordado los pactos con Bildu, la falsa promesa de que no dormía tranquilo con Podemos y la circunstancia de que en vez de terminar con la corrupción haya bajado las penas.

Decálogo de medidas

Feijóo ha admitido ser un experto en la gestión sanitaria. «Le he dedicado una década de mi vida», ha presumido. El dirigente se ha comprometido a que esta cuestión, la sanitaria, sea una prioridad en su etapa de Gobierno. «El sistema va a seguir siendo el más equitativo del mundo», ha adelantado.

Entre las medidas de su plan de choque ha anunciado un millar más de plazas MIR para paliar la escasez, la posibilidad de que los médicos no se jubilen hasta los 72 años y la especialización de los enfermeros. Ha subrayado la necesidad de un plan integral de salud mental. «Hay que actuar y hacerlo cuanto antes». Todo esto forma parte de un decálogo de medidas urgentes.